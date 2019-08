„Umwelt und Wirtschaft verbinden - Macht sonst keiner“: NEOS präsentieren erstes Kampagnensujet

Nick Donig: „NEOS-Wahlkampf denkt an übermorgen, verbindet Umwelt und Wirtschaft und stellt Bildung über alles.“

Wien (OTS) - Einen Tag nach der ökologischen Steuerrevolution präsentieren NEOS heute das erste dazu passende Kampagnensujet für die Nationalratswahl. Unter dem Motto „Umwelt und Wirtschaft verbinden - Macht sonst keiner“ setzen NEOS dabei auf die Verbindung zwischen ökologischer Steuerrevolution und Entlastung für Wirtschaft und Bürger_innen. „NEOS sind in diesem Wahlkampf die Einzigen, die für ehrliche Lösungen stehen. Wir bringen echte Reformen für die wichtigen Zukunftsfragen und sehen die Wirtschaft als Schlüssel im Kampf für eine saubere Umwelt“, erklärt NEOS- Generalsekretär Nick Donig. Mit dem Slogan „Macht sonst keiner“ bringen NEOS auf den Punkt, worum es am Wahltag geht. „Wer diesen Zukunftsweg gut findet, muss ihn auch wählen. Ansonsten droht Österreich mit ÖVP und FPÖ Ibiza 2 oder eine Neuauflage der ÖVP-SPÖ-Stillstands-Koalition.“

Meinl-Reisinger im Zentrum

Die Kampagne ist in klarem Schwarz-Weiß gehalten, im Zentrum steht die NEOS-Vorsitzende und Spitzenkandidatin: „Beate Meinl-Reisinger hat in den vergangenen Monaten bewiesen, dass sie konkrete Politik macht, auf die man sich verlassen kann. Sie spricht die echten Probleme an und setzt auf ehrliche Lösungen mit Hausverstand. Das ist unser Angebot an alle, die von der türkis-blauen Politik von Korruption, Rassismus, Kurzsichtigkeit und Postenschacherei genug haben“, sagt Donig. Bis zum Wahlkampfauftakt am 29. August werden NEOS weitere thematische Sujets passend zu politischen Konzepten präsentieren. Im öffentlichen Raum zu sehen sind die Plakate ab Anfang September. „In unserer Kampagne geht es nicht um Show, Eitelkeiten und Wahlkampfzuckerln, wir stellen die Inhalte in den Mittelpunkt. Macht sonst keiner."

