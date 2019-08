Mobiles Büro: Elisabeth Köstinger verlegte ihren Arbeitsplatz nach draußen auf den Alten Platz

ÖVP Klubobmann-Stellvertreterin und Kärntner Spitzenkandidatin Elisabeth Köstinger lud zum politischen Austausch in der Klagenfurter Innenstadt.

Klagenfurt (OTS) - Unter dem Schlagwort „Mobiles Büro“ verlagerte Köstinger am Donnerstag ihr Büro auf den Alten Platz im Stadtzentrum. Passantinnen und Passanten hatten so die Möglichkeit mit der Kärntner Spitzenkandidatin der Neuen Volkspartei ins persönliche Gespräch zu kommen.

„Ich bin in die Politik gegangen, um etwas zu bewirken und für unsere Bevölkerung da zu sein. Dazu gehört es auch, regelmäßig das Gespräch zu suchen. Ein „Mobiles Büro“ ist eine Möglichkeit Menschen direkt auf der Straße zu treffen. Die Themen, die die Menschen bewegen, sei es die Pflege oder der Klimaschutz, sind zentrale Anliegen der Volkspartei. Ich habe viele Gespräche geführt, Anregungen und Rückmeldungen bekommen über die Themen, die die Menschen bewegen“, zieht Köstinger Bilanz.

Was sich deutlich zeige, so Köstinger: „Es gibt große Unterstützung für den Reformkurs von Sebastian Kurz. Fast niemand hat für die Abwahl durch SPÖ und FPÖ Verständnis, obwohl sich das VP-Regierungsteam nichts zuschulden kommen hat lassen. Jedem ist klar, dass unser Land diese Veränderungen und Reformen braucht, die wir in den letzten 1,5 Jahren begonnen haben.“ Thematisch sei der Klimaschutz naturgemäß das größte Thema. „Auch hier gibt es eine hohe Bereitschaft, etwas zu verändern und selbst etwas zu tun. Viele haben aber eben auch die Sorge, dass es zu neuen Belastungen kommt“, so Köstinger. „Die Volkspartei steht ganz klar für Entlastung, nicht für neue Steuern, wie etwa eine CO2 Steuer oder eine Fleischsteuer. Unser Weg ist, dass wir mit Anreizen und Förderungen Klimaschutz mit Hausverstand machen wollen.“

„Der Zuspruch, den ich heute erhalten habe, zeigt, dass die Menschen nach wie vor hinter uns und unserem Weg der Veränderung stehen. Momente wie diese geben Kraft und Motivation, um im bevorstehenden Wahlkampf alles zu geben. Wir sind mit unserer Arbeit noch nicht fertig – unser Weg hat erst begonnen“, resümiert Köstinger.

Fotos von dieser Aktion finden Sie aktuell unter: https://www.flickr.com/photos/ellikoestinger/albums

