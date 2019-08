Sicherheit aus dem Labor – Rohmilch auf dem Prüfstand.

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 31. August 2019 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Knapp 80 Kilogramm an so genannter Konsummilch verbraucht jeder Österreicher im Jahr – von der Trinkmilch bis zu Joghurt und Sauermilch. Dem entsprechend wichtig sind effiziente Qualitätskontrollen, um bestmögliche Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten.

So untersucht der Milchprüfring der Landwirtschaftskammer Oberösterreich schon seit 50 Jahren die Rohmilch für Molkereien. Jährlich werden im Labor rund 5,6 Millionen Milchproben in Hinblick auf Fett, Eiweiß, Keimzahl, Zellzahl, Harnstoff, Gefrierzahl, Lactose und Hemmstoffe kontrolliert: Ein wichtiger Beitrag für die Eutergesundheit bei Kühen und hohe Milchqualität für Konsumenten. „Land und Leute“ hat die Arbeit im Labor des Oberösterreichischen Milchprüfrings in Ried im Innkreis beobachtet und den Landwirt Gerald Kettl in Mehrnbach besucht, als dort gerade der Milchsammelwagen eintraf...

*Die weiteren Themen von „Land und Leute“ am 31. August:

*Weißwein-Vielfalt.

Das Weinviertel in Niederösterreich ist bisher vor allem bekannt für den regional typischen Grünen Veltliner. Doch immer mehr Winzer setzen hier auch auf Rebsorten wie Roten Muskateller, Sauvignon Blanc oder Welschriesling.

*Kraft-Werkstatt.

Die Sozialversicherungsanstalt der Bauern bietet Kindern und Jugendlichen in besonderen Belastungs- oder Problemsituationen Ferienaufenthalte in Spital am Pyhrn in Oberösterreich an: Beim Projekt „Kraftwerkstatt“ helfen psychologische Fachkräfte, innere Stärke zu finden.

*Kaffeebohnen-Ersatz.

Im Süden der steirischen Landeshauptstadt Graz baut Johann Krois bitterstoffarme, eiweißreiche Süßlupinen an. Deren Bohnen werden nach der Ernte geröstet und zu gluten-, säure- und koffeinfreiem Lupinenkaffee verarbeitet.

*Frühstücks-Floß.

Den Kärntner Weissensee und seine regionalen Schmankerl genießen kann man direkt auf dem See während einer Fahrt mit dem Frühstücks-Floß. Inmitten einer malerischen Landschaft werden Köstlichkeiten aus bäuerlicher Produktion serviert.

