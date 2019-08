Personalleasingfirma Zisser in Kronstorf ist insolvent: AK übernimmt die Beratung der Beschäftigten

Linz (OTS) - Leider gibt es schon wieder eine Firmenpleite in Oberösterreich: Über die Personalleasingfirma Zisser, die erst 2016 gegründet worden war, wurde heute ein Konkursverfahren eröffnet. Es handelt sich bereits um die dritte Insolvenz an dieser Adresse (2014: Zisser Gesellschaft m.b.H., 2016: Kurt Zisser). Rund 30 Arbeitnehmer/-innen sind diesmal betroffen. „Der Insolvenzschutz der Arbeiterkammer wird die Beschäftigten beraten und hat bereits für 30. August eine Informationsversammlung für sie in der AK Steyr organisiert. Die Information darüber wurde gleich heute per Post an die Betroffenen verschickt.

„Wenn die Arbeitnehmer/-innen die Arbeiterkammer mit ihrer Vertretung bevollmächtigen, kümmert sie sich um die Anmeldung und Beantragung aller offenen Ansprüche bei Gericht und beim Insolvenz-Entgelt-Fonds“ erklärt AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer. Die Vertretung ist für die Betroffenen kostenlos. Die Gerichtsgebühren werden vorgestreckt.





Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich, Kommunikation

Dr. Walter Sturm

+43 (0)50/6906-2192

walter.sturm @ akooe.at

ooe.arbeiterkammer.at