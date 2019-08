Androsch: Tierschutz-Herkunftskennzeichnung muss Tierwohl- und Haltungsbedingungen enthalten

Androsch: „Der Teufel steckt im Detail“

Wien (OTS/SK) - „Besonders wichtig ist mir, dass Konsumenten und Konsumentinnen eine transparente Entscheidungsgrundlage beim Kauf von Tierprodukten haben. Nur die Herkunft allein sagt nicht genügend über die Qualität aus. Die Kennzeichnung muss klar ersichtlich zeigen, welche besondere Qualität das Gütezeichen auslobt. In diesem Zusammenhang ist besonders wichtig, dass Haltungsbedingungen und Tierwohlkriterien in die Auslobung aufgenommen werden“, so SPÖ-Abgeordneter und Tierschutzsprecher Maurice Androsch. Nur so könne durch die Kennzeichnung ein direkter Einfluss auf den Tierschutz im Nutztierbereich erfolgen. Regionale Produktion sei unterstützenswert, diese garantiere jedoch nicht automatisch eine bessere Tierhaltung. ****

Prinzipiell gibt es von der SPÖ volle Unterstützung für die Forderungen des Tierschutzvolksbegehrens. „Der Teufel steckt wie so oft im Detail. Es darf nicht zu weiterem Etikettenschwindel bei Gütezeichen kommen“, so Androsch. Weiters fordert er: „Konsumenten und Konsumentinnen sowie der Tierschutz müssen von dieser Maßnahme profitieren. Diese liegen uns besonders am Herzen.“

Für mehr Transparenz bei Herkunft und Qualität von Lebensmitteln in der Gastronomie setzt sich die SPÖ schon seit längerem ein. So fordern wir auch vom Landwirtschaftsministerium, dass es eine verpflichtende Kennzeichnung der Haltungsform gibt. (Schluss) mr/hc/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at