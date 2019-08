Lotto: Doppeljackpot – 2,4 Mio. Euro für den nächsten Sechser

Solo-Sechser bei LottoPlus in der Steiermark und Jackpot beim Joker

Wien (OTS) - Am Mittwoch gab es zum zweiten Mal in Folge keinen Sechser, und somit geht es am Sonntag bei Lotto um einen Doppeljackpot. Für den Sechser warten dann rund 2,4 Millionen Euro.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es zwei Gewinne. Einer davon wurde von einem Wiener per Quicktipp erzielt, er erhält dafür mehr als 53.500 Euro. Der zweite entfiel auf einen Anteilsschein mit der Chance „XL“. Diese Chance umfasst 42 Anteile, und die Tipps werden auf Basis des Systems 0/10 (also mit zehn Wahlzahlen) per Zufallszahlengenerator erstellt. 31 Spielteilnehmer halten daran einen bis drei Anteile, und pro Anteil werden mehr als 1.500 Euro ausbezahlt.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Mittwoch einen Solo-Sechser. Ein Spielteilnehmer aus der Obersteiermark erzielte ihn per Quicktipp und gewinnt damit mehr als 229.000 Euro. Es ist dies heuer bereits der elfte Sechser bei LottoPlus. In der nächsten Runde geht es für die „sechs Richtigen“ bei LottoPlus um etwa 250.000 Euro.

Joker

Beim Joker schließlich gab es zuletzt keine Quittung mit der richtigen Joker Zahl. Somit wird am Sonntag ein Jackpot ausgespielt, und im Gewinntopf werden rund 400.000 Euro liegen.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 21. August 2019

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.451.561,85 – 2,4 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 53.547,60 92 Fünfer zu je EUR 1.269,90 243 Vierer+ZZ zu je EUR 144,20 3.910 Vierer zu je EUR 49,80 5.956 Dreier+ZZ zu je EUR 14,70 67.746 Dreier zu je EUR 5,20 213.254 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 5 6 24 26 35 36 Zusatzzahl: 2

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 21. August 2019

1 Sechser zu EUR 229.208,20 58 Fünfer zu je EUR 925,60 2.006 Vierer zu je EUR 23,90 36.361 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 4 5 10 31 36 41

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 21. August 2019

JP Joker, im Topf bleiben EUR 195.152,26 – 400.000 Euro warten 7 mal EUR 8.800,00 90 mal EUR 880,00 929 mal EUR 88,00 9.379 mal EUR 8,00 94.471 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 1 9 7 0 7 4

