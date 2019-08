September-Programm im Cinema Paradiso St. Pölten

Niederösterreich-Premieren und Live-Veranstaltungen

St. Pölten (OTS/NLK) - Nach der Sommerpause wartet das Cinema Paradiso St. Pölten mit zwei Niederösterreich-Premieren auf: Am 11. September kommt Daniel Glattauer zur Premiere der Verfilmung seines Bestsellers „Gut gegen Nordwind“, am 26. September präsentiert Karl Markovics gemeinsam mit den Darstellern Heinz Trixner und Borhan Hassan Zadeh seine dritte Regiearbeit „Nobadi“. Ein Filmgespräch gibt es auch am 27. September, wenn sich Regisseurin Nathalie Borgers anlässlich des Langen Tages der Flucht des UNHCR nach ihrem Dokumentarfilm „The Remains“ den Fragen der Schüler stellt.

Weitere Film-Highlights im September sind „Downton Abbey“ mit Maggie Smith, „Der Distelfink“ nach dem Roman der amerikanischen Schriftstellerin Donna Tartt, die französische Familienkomödie „Made in China“, „Fisherman’s Friends“, „Vom Lokführer, der die Liebe suchte“, „Mein Leben mit Amanda“, „Neverland“ und „Nurejew - The White Crow“. Auf die „Cinema Kids“ wiederum warten „Pumuckl und sein Zirkusabenteuer“, „Die Drei !!!“, „Toy Story 4“, „Playmobil – Der Film“ und „Mein Lotta-Leben“.

Im Rahmen der Spezialschienen serviert das „Film-Café“ Kaffee und Kuchen zu „Ein Becken voller Männer“ (2. September), „Leberkäsjunkie“ (9. September), „Und wer nimmt den Hund?“ (16. September), „Das zweite Leben des Monsieur Alain“ (23. September) und „Fisherman’s Friends“ (30. September). „Film, Wein + Genuss“ serviert diesmal als „Bierspecial“ am 17. September zu „Gut gegen Nordwind“ bzw. der Dokumentation „Bier!“ regionale Schmankerln aus St. Veit an der Gölsen und Bierspezialitäten aus Walpersdorf. „Namasté!“ schließlich kombiniert am 21. September Yoga, Frühstück und den Film „Yoga – Die Kraft des Lebens“.

Das Live-Programm bietet am 12. September eine Lesung von Michael Schottenberg aus seinen Reisebüchern inklusive Kochshow, am 18. September das philosophische Diskussionsformat „Querdenken“ mit dem Wirtschaftsexperten Stephan Schulmeister, am 19. September ein Konzert von Dieter Libuda mit einer St. Pöltner Allstar-Band, am 24. September eine weitere Ausgabe „Tagebuch-Slam“ sowie am 25. September einen Auftritt von Adi Hirschal & Die brennenden Herzen.

Am 7. September liest Omar Khir Alanam im Rahmen des „Festes der Begegnung“ aus seinem Buch „Danke! Wie Österreich meine Heimat wurde“. Im Zuge des „Höfefestes“ folgt auf das Pre-Opening-Konzert am 27. September tags darauf, am 28. September, ein Jazzkonzert zum Mitmachen für Kinder sowie ein Konzert von Felix Kramer im Club 3.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten beim Cinema Paradiso St. Pölten unter 02742/214 00 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

