Land Niederösterreich startet Förderaktion „Wirtschaft 4.0“

LR Bohuslav: „Wir investieren mit dem Fördercall eine Million Euro in niederösterreichische Unternehmen“

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit dem Fördercall „Wirtschaft 4.0:

Kommerzialisierung im digitalen Zeitalter“ werden sowohl neue Konzepte als auch die Umsetzung von Projekten im Bereich des digitalen Wandels finanziell unterstützt. „Die Förderaktion ‚Wirtschaft 4.0‘ ist eine Maßnahme aus der niederösterreichischen Digitalisierungsstrategie. Wir wollen unsere heimischen Unternehmen beim digitalen Wandel unterstützen, damit sie die vorhandenen Chancen voll und ganz ausschöpfen können. Wir sichern und schaffen so Arbeitsplätze in Niederösterreich, weil wir die Digitalisierung als Partner sehen“, erklärt Wirtschafts- und Technologielandesrätin Petra Bohuslav.

„Um niederösterreichische Unternehmen bei der Konzeptionierung, Entwicklung und Umsetzung von Innovationen im Bereich Wirtschaft 4.0 zu fördern, wurden in den letzten Jahren bereits drei sehr erfolgreiche Fördercalls durchgeführt. Auch mit dem vierten Call wollen wir Unternehmen zielgerichtet bei der Konzeptionierung oder Umsetzung von Projekten im Bereich Digitalisierung fördern, damit sie die Potenziale der Digitalisierung optimal nutzen und sich erfolgreich am Markt positionieren können“, so Bohuslav.

Für das Land Niederösterreich ist es wichtig, Unternehmen und Menschen zu unterstützen, damit sie fit sind für die Herausforderungen der digitalen Zukunft. Im gesamten Wirtschaftsressort wurden dazu zahlreiche Initiativen und Maßnahmen gesetzt, um Unternehmen bei diesem Wandel zu begleiten, Menschen zu qualifizieren und das nötige Bewusstsein zu schaffen.

Die Förderaktion läuft bis 28. Oktober 2019, danach entscheidet eine Fachjury über die besten Projekte. Insgesamt steht ein Fördervolumen von einer Million Euro zur Verfügung. Der Fördersatz beträgt für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 50 Prozent der anrechenbaren Projektkosten. Mit KMUs kooperierende Großunternehmen erhalten einen Fördersatz von 15 bis 50 Prozent. Die Förderaktion ist offen für alle niederösterreichischen Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft. Die Mittel stammen aus dem niederösterreichischen Wirtschafts- und Tourismusfonds.

Weitere Informationen zur Förderaktion: Fördercall Wirtschaft 4.0 sowie Büro LR Bohuslav, Markus Burgstaller, BA, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail markus.burgstaller @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Franz Klingenbrunner

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse