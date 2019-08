Bundespräsident Van der Bellen empfängt slowakische Präsidentin Zuzana Čaputová zu Offiziellem Besuch

Wien (OTS) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird die neu gewählte slowakische Präsidentin Zuzana Čaputová, die am 15. Juni ihr Amt angetreten hat, am Freitag, den 30. August zu einem Offiziellen Besuch in Wien begrüßen.

Die slowakische Präsidentin wird mit dem Zug anreisen und danach Ankunft vom Bundespräsidenten mit militärischen Ehren im Inneren Burghof der Hofburg empfangen. Anschließend stehen ein Vier-Augen-Gespräch sowie ein Gespräch im Beisein der Delegationen auf dem Programm. Gesprächsthemen werden die bilateralen Beziehungen, europapolitische Fragen sowie die Klimakrise sein. „Ich freue mich sehr, Zuzana Čaputová, die mit einem klar pro-europäischen Programm angetreten ist und eine Mitstreiterin gegen die drohende Klimakatastrophe ist, in Wien begrüßen zu können“.

Danach wird es Pressestatements der beiden Staatsoberhäupter geben und anschließend ein gemeinsames Mittagessen.

Am frühen Nachmittag steht auch ein Gespräch mit Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein auf dem Programm. Die Rückreise von Präsidentin Čaputová nach Bratislava erfolgt wieder mit dem Zug.

