Donaustadt: Saison-Ende auf der „Bühne Donaupark“

Abschlusskonzert: „Original Swingtime Big Band“ am 25.8.

Wien (OTS/RK) - Das Ende der erfolgreichen Sommer-Saison 2019 der Freiluft-Bühne „Bühne Donaupark“ (22., Arbeiterstrandbadstraße 122) steht bevor. Die letzten Termine: Am Freitag, 23. August, erheitert das Kabarett-Duo „Blum & Oberhauser“ das Publikum ab 19.30 Uhr mit dem Programm „Jetzt oder nie“. Dabei setzen sich die beiden Humoristen mit „Rätseln des Zusammenlebens von Frau und Mann“ auseinander. Die Animateurin Klara Kundu schminkt am Samstag, 24. August, ab 16.30 Uhr, die Kinder mit farbenfrohen Motiven. Am Samstag, 24. August, ertönen ab 19.30 Uhr zünftige Country- und Western-Klänge im Donaupark. Laut eigenen Angaben wartet das Quintett „Arizona Eagles“ mit einer guten „Mischung aus Traditional-, New-, Rock- und Modern-Countrymusik“ auf und ist bekannt für „fetzige“ Darbietungen. Das letzte Konzert auf der Freiluft-Bühne im heurigen Sommer bestreitet das Orchester „Original Swingtime Big Band“: Am Sonntag, 25. August, beginnt um 18.00 Uhr die beschwingte Show „A Tribute To Glenn Miller“. Traditionell ist der Eintritt an allen Tagen kostenlos.

Umsichtiger Leiter der „Bühne Donaupark“ ist der Präsident des „Kulturverein Donaustadt“, Herbert Sobotka. Dieses sommerliche Unterhaltungsangebot wird durch „Wien Kultur“ sowie vom Bezirk und weiteren Partnern gefördert. Erteilung von Auskünften über das Projekt: Telefon 0699/81 36 82 92. Kontaktaufnahme mit der Vereinsleitung per E-Mail: office@kv22.at.

Allgemeine Informationen:

Bühne Donaupark 2019 – Kulturverein Donaustadt: www.kulturverein-donaustadt.at

Kabarettisten „Blum & Oberhauser“: www.blumoberhauser.at/jetzt-oder-nie

Country-Quintett „Arizona Eagles“: www.arizona-eagles.at

Orchester „Original Swingtime Big Band“: www.swing.at/

Der Donaupark: www.wien.gv.at/umwelt/parks/anlagen/donaupark.html

Veranstaltungen im 22. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

