Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 23.8.: „Die schöne neue Welt des Autofahrens“

Wien (OTS) - „Die schöne neue Welt des Autofahrens“ ist der Titel des von Michael Fröschl gestalteten „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 23. August um 9.42 Uhr in Ö1.

Selbstfahrende Autos gelten als die Mobilität der Zukunft. Stressfrei von A nach B chauffiert werden, dabei schlafen, fernsehen oder arbeiten – das alles soll irgendwann möglich sein, vielleicht schon in wenigen Jahren. Viele Autofahrer/innen sind noch skeptisch, ob sie wirklich ein „Roboter-Auto“ kaufen würden. Die Autohersteller hoffen trotzdem auf ein Riesengeschäft, darunter auch viele Autozulieferer aus Österreich. Michael Fröschl hat mehrere heimische Firmen besucht, die Produkte und Services für das autonome Fahren entwickeln. Von der intelligenten Verkehrsampel über digitale Straßenkarten bis zum Testgelände für selbstfahrende Autos:

Österreichs Wirtschaft will die Zukunft der Mobilität mitgestalten. In der Sommerserie „Best of Saldo“ ist eine Reportage aus dem November 2017 zu hören.

