Widerstand gegen die Staatsgewalt nach Auffindung von Steroiden

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 21.08.2019

Vorfallsort: 10. Bezirk

Sachverhalt: Am 21.08.2019, um 14:20 Uhr ist es in einer Wohnung in Wien 10., Puchsbaumgasse zu einer Widerstandshandlung gegen die Polizei gekommen. Zuvor sind eine Packung anabole Steroide, eine Gaspistole und ein Kampfmesser in der Wohnung eines 37-Jährigen sichergestellt worden. Im Zuge der Sicherstellung bedrohte und attackierte der Mann die anwesenden Polizisten. Er konnte nur durch die Anwendung von Körperkraft zu Boden gebracht und festgenommen werden. Gegen den Mann besteht ein aufrechtes Waffenverbot.

Nach erfolgter Einvernahme verfügte die Staatsanwaltschaft Wien Anzeige auf freiem Fuß.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Pressesprecher Markus Dittrich

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at