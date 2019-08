bz-Wiener Bezirkszeitung unterstützt "Frühstück im Park"

Mitarbeiter der bz-Wiener Bezirkszeitung organisierten ein Frühstücksbuffet für Obdachlose im Esterhazypark.

Wien (OTS) - Am 21. August, 7 Uhr, trafen sich ein Dutzend bz-Mitarbeiter im Esterhazypark in Mariahilf, um das "Frühstück im Park" tatkräftig zu unterstützen. In Kooperation mit Anker und Radatz wurde ein Frühstücksbuffet für Obdachlose hergerichtet.

Bereits ab halb 8 Uhr freuten sich zahlreiche Bedürftige über die große Auswahl – von Brot, Schinken und Käse über Obst bis hin zu Plundergebäck. Gemeinsam wurde gegessen, geplaudert und gelacht – eine Situation, die vielen Obdachlosen im Alltag fehlt: das soziale Miteinander.

„Besonders berührt hat mich, wie sehr sich die Menschen über ein Frühstück gefreut haben. Von manchen wurde es sogar als vorzeitiges Weihnachtsfest bezeichnet. Mir hat das Helfen beim Frühstück im Park wieder gezeigt, worauf es im Leben wirklich ankommt“, so Redakteurin Larissa Reisenbauer, die das bz-Frühstück organisiert hat.

Seit einigen Monaten findet jeden Mittwoch das "Frühstück im Park" für Obdachlose statt. Dabei treffen sich zahlreiche ehrenamtliche Mitarbeiter vor dem Kinderspielplatz im Esterhazypark und bauen ein umfangreiches Frühstücksbuffet auf, das kostenlos an Bedürftige verteilt wird.

Die bz-Wiener Bezirkszeitung, eine Marke der RMA, erscheint wöchentlich mit 23 Bezirksausgaben.

Fotoinfos: Das bz-Team beim Frühstück im Park im Esterhazypark.

Fotocredit: Manfred Sebek

RMA – Regionalmedien Austria AG:

Die RMA AG steht österreichweit für lokale Nachrichten aus den Regionen und vereint unter ihrem Dach insgesamt 127 Zeitungen der Marken bz-Wiener Bezirkszeitung, Bezirksblätter Burgenland, Niederösterreich, Salzburg und Tirol, meine WOCHE Kärnten und Steiermark, der Kooperationspartner Bezirksrundschau Oberösterreich und Regionalzeitungen Vorarlberg sowie acht Zeitungen der Kärntner Regionalmedien und den Grazer. Im digitalen Bereich bieten die Portale meinbezirk.at und grazer.at lokale und regionale Inhalte. Ergänzend dazu stellt die RMA mit der Mini-Med-Veranstaltungsreihe, dem Magazin Hausarzt und gesund.at umfangreiche Gesundheitsinformationen zur Verfügung.

Weiterführende Links:

bz-Wiener Bezirkszeitung: www.meinbezirk.at/wien

Regionalmedien Austria AG: www.regionalmedien.at

Rückfragen & Kontakt:

Nicole Gretz-Blanckenstein

Chefredakteurin

bz-Wiener Bezirkszeitung

Weyringergasse 35, 1040 Wien

M + 43/664/80 666 5601

n.gretz-blanckenstein @ bezirkszeitung.at