Kostenlose wienXtra-Broschüre zeigt die spannendsten Badeorte in Wien

Wien (OTS/RK) - Wasserratten, Badenixen (und deren Eltern) aufgepasst: Die wienXtra-kinderinfo präsentiert in ihrer neuen Broschüre „Wien entdecken: Schwimmen und Baden“ kinder- und familienfreundliche Badeplätze in der ganzen Stadt. Alle ausgewählten Badeorte wurden von Kindern und dem erfahrenen wienXtra-Team getestet und sind einfach mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. So ist die Broschüre ein Begleiter für die letzten Ferientage im Freien.

In der ganzen Stadt versprechen Wasserspielplätze, Natur- und Freibäder großen Spaß und viel Action für die ganze Familie. Zum Beispiel in Favoriten:

Anstatt ins Schwimmbad zu gehen, kann man sich beim Wasserspielplatz Wasserturm austoben und erfrischen gleichzeitig. Im Herzen Favoritens bietet der 15.000 Quadratmeter große Spielplatz (10., Windtenstraße 3) bei freiem Eintritt Erlebnis und Abkühlung. In der „Gatschzone“ gibt es genügend Platz zum Bauen von Sandburgen. Zur Erfrischung danach kann man gleich unter die große Brause oder in den kalten Spielbach springen. Der Weg des frischen Wassers von der Quelle bis zum Wasserturm ist mit Aquädukten und einem Quellberg nachgebaut. Sogar zwei Wasserfälle gibt es am Spielplatz. Alle abenteuerlustigen Besucherinnen und Besucher können sich bei einer Floßfahrt über den See behaupten oder die Wasserturm-Rutsche ausprobieren. Der Wasserspielplatz für alle aktiven Kids hat täglich ab 9 Uhr morgens bis zum Sonnenuntergang geöffnet. Nur freitags beginnt der Wasser-Spaß erst um 11 Uhr. Dank den Sanitäranlagen mit Duschen und Toiletten können alle sauber nach Hause gehen. Der Spielplatz wird von Wiener Wasser und den Wiener Stadtgärten betreut. Weitere Informationen gibt es unter Tel. 01/4000-8042.

Kostenlose Abkühlung in der Neuen Donau

Egal wie hoch die Temperaturen in Wien steigen, die Neue Donau ist stets erfrischend. Am Familienbadestrand im 21. Bezirk zwischen Nordbahnbrücke und Brigittenauer Brücke gibt es auch für Kinder die Möglichkeit, das kühle Nass der Donau zu genießen. Eine vorgelagerte Insel schafft eine flache Badezone, die höchstens einen Meter tief ist. Gemeinsam mit einem Kinderspielplatz, einem Beachvolleyballplatz und der sonnigen Liegewiese ist der Donau-Badestrand der ideale Ort für die ganze Familie – und das komplett kostenlos. Zusätzlich stehen ein Imbiss-Stand und WC-Anlagen bereit.

Wiens Familienbäder sind einmalig

Das Familienbad am Hofferplatz, im Herzen von Ottakring, ist ein Geheimtipp. Das Bad lockt mit einem erfrischenden Erlebnisbecken und geringer Wassertiefe mit rutschfestem Boden. Im 250 Quadratmeter großen Becken dürfen die Kinder eine abwechslungsreiche Wasserwelt erkunden. Eine Spielinsel, eine Grotte mit Wasserfall und ein sprudelnder Geysir ermöglichen Spielen und Baden in einem. Kinder bis 15 Jahren können kostenlos in das Familienbad, für erwachsene Begleitpersonen kostet der Eintritt 3,20 Euro. Noch bis Ende August hat das Bad täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Bis zum endgültigen Badeschluss am 15. September 2019 schließt das Bad dann bereits um 19 Uhr. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 01/493 19 09

Mehr zur neuen wienXtra-Broschüre

Zusätzliche Informationen und weitere Badestätten finden sich in der kostenlosen Broschüre „Wien entdecken: Schwimmen und Baden“ von wienXtra. Diese gibt es zur freien Entnahme in der Stadtinformation im Rathaus (1., Friedrich-Schmidt-Platz 1) und in der wienXtra-kinderinfo im MuseumsQuartier (7., Museumsplatz 1). Die Broschüre gibt’s natürlich auch online unter https://www.wienxtra.at/kinder/broschueren/ zum Download. (Schluss) amf

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse