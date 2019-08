Drei Internetschutz: Sicherheit im Drei Netz ohne App.

Netzwerkbasierter Schutz gegen Viren, Trojaner, Datenraub.

Für Smartphones, Tablets, Router mit Drei SIM-Karte.

Um 1,50 Euro/ Monat, 1. Monat gratis, keine Bindung.

Im Internet reicht oft ein einziger Klick, um Schadsoftware Tür und Tor zu öffnen. In wenigen Sekunden können Passwörter entschlüsselt, Daten zerstört und Bankdaten gestohlen sein.

Der neue Drei Internetschutz schützt Drei Kunden geräteunabhängig und warnt sie, bevor sie betrügerische Seiten öffnen.

Geräteunabhängiger Schutz ohne Installation von Apps.

Drei bietet in Kooperation mit Allot ab 22. August 2019 einen netzwerkbasierten Schutz vor Trojanern, Viren, Datenklau und Identitätsdiebstahl an. Der Drei Internetschutz funktioniert ohne Installation von Apps und spezielle Geräteeinstellungen im gesamten Drei Netz, unabhängig vom genutzten Endgerät (Smartphone, Tablet, Router). Da sich Drei direkt um die notwendigen Sicherheits-Vorkehrungen in seinem Netz kümmert, bleiben Kunden immer am aktuellsten Sicherheitsstandard und geschützt.

Einfach aktiviert und effektiv in der Wirkung.

Drei Kunden aktivieren den Drei Internetschutz per Klick in der Drei Kundenzone, in einem Drei Shop oder telefonisch über das Drei Serviceteam. Der Schutz wird umgehend wirksam, ohne umständliche Installation, Registrierung oder Download einer Schutz-Software.

Der Drei Internetschutz kostet 1,50 Euro pro Monat, ohne Bindung. Der 1. Monat ist gratis.

Sobald der Service in Kraft ist, werden Kunden beim Surfen im Drei Mobilfunknetz automatisch über Schutzfilter geleitet. Kunden können den Schutz für jedes Gerät mit einer Drei SIM-Karte - unabhängig vom Betriebssystem - aktivieren und sorgenfrei surfen. Beim Drei Router surft jedes im WLAN oder LAN verbundene Gerät mit dem Internetschutz.

Warnung statt Sperre.

Der Drei Internetschutz sperrt keine Seiten, sondern warnt Kunden, sobald die aufgerufenen Webseiten oder Downloads als Sicherheitsrisiko identifiziert werden. Kunden entscheiden, ob sie dennoch fortfahren oder die Aktion abbrechen. Eine monatliche Statistik gibt Kunden einen Überblick über die Anzahl der blockierten Zugriffe, nennt jedoch keine Internetadressen. Die Privatsphäre der Kunden wird zu jeder Zeit gewahrt.

Mehr auf www.drei.at/internetschutz

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im ersten Halbjahr 2019 einen Umsatz von 425 Mio. Euro und zählt rund 3,9 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Seit seinem Start im Jahr 2003 gilt das Unternehmen als Pionier bei einfachen Lösungen für das digitale Leben bis hin zu M2M/IoT-, Netzwerk- und IT-Services für Unternehmen. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im Juni 2019 startete Drei das erste, echte, zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Linz.

