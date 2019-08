Finanzierungszusage der Ministerien sichert Studienplätze an der FH Campus Wien

Dank an Ministerien - Einladung zur Beteiligung an Weiterentwicklung

Wien (OTS) - Das Bundesministerium für Finanzen und das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung haben sich bezüglich der Weiterfinanzierung der seit rund zehn Jahren in Kooperation mit dem Bund angebotenen Studiengänge Tax Management und Public Management geeinigt.



„Über die Bereitstellung der zusätzlichen Mittel freuen wir uns sehr“, so Prof. Wilhelm Behensky, Vorsitzender der Geschäftsleitung der FH Campus Wien. „Unser gemeinsames oberstes Ziel war die Planungssicherheit für die Studierenden, die damit ihr Studium im Herbst aufnehmen bzw. fortsetzen können. Es ist ein wichtiges Signal, insbesondere an alle Mitarbeiter*innen des öffentlichen Dienstes, dass diese Studiengänge weiterhin finanziert werden. Für die – nun fortgesetzte - Zusammenarbeit und unsere gemeinsamen Bemühungen bedanke ich mich bei Bundesministerin Iris Rauskala und Bundesminister Eduard Müller sehr herzlich.“



Da es gerade im öffentlichen Dienst top-ausgebildete Mitarbeiter*innen braucht, nimmt die FH Campus Wien ihre Verantwortung als größter akademischer Ausbildungspartner des Bundes sehr ernst. „Wir sind uns unserer Verantwortung vollauf bewusst und laden daher alle Ministerien zur Beteiligung an der gemeinsam vereinbarten Weiterentwicklung ein", so Behensky. Für künftige Anforderungen wie etwa die Digitalisierung hat die FH Campus Wien bereits hochaktuelle neue Bildungsangebote geschaffen und bestehende Studiengänge ausgebaut. „Wir freuen uns darauf, weiterhin der öffentlichen Hand als Partnerin im Hochschulbereich zur Verfügung zu stehen."



