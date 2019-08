Die Kleine Zeitung festigt ihre Marktführerschaft

Die Kleine Zeitung verteidigt mit den neuen ÖAK-Ergebnissen ihre Spitzenposition im Süden Österreichs

Graz (OTS) - Erfolgreich ist, wer es bleibt. Die Kleine Zeitung ist mit einer durchschnittlich verkauften Auflage von 277.790 Exemplaren zum wiederholten Mal die Nummer eins in Kärnten und der Steiermark und konnte insbesondere bei den Digitalabos um 25,56 Prozent zulegen. Damit ist die Kleine Zeitung österreichweit und mit großem Abstand Spitzenreiter was die Anzahl der Digitalabos betrifft.

Beachtliche 277.790 Exemplare (Print und Digital inklusive E-Paper) betrug die durchschnittliche verkaufte Auflage (Mo.–Sa.) im ersten Halbjahr 2019. Somit bleibt die Kleine Zeitung weiterhin die meistverkaufte Tageszeitung im Süden und ist die zweitgrößte Kauftageszeitung Österreichs. In der Steiermark liegt die Kleine mit 187.156 durchschnittlich verkauften Stück um mehr als 67.683 Exemplare vor der „Kronen Zeitung“. In Kärnten beläuft sich der Vorsprung der Kleinen Zeitung auf die „Kronen Zeitung“ auf 20.461 verkaufte Stück bei einer durchschnittlich verkauften Auflage von 90.634 Exemplaren.

Die Treue und Zufriedenheit unserer Leserinnen und Leser spiegelt sich ebenfalls in den Ergebnissen der aktuellen ÖAK wider: Der Anteil der durchschnittlich abonnierten Auflage an der verkauften Auflage liegt bei 96,9 Prozent, so hoch wie sonst bei keiner anderen Tageszeitung in Österreich.

Die ÖAK-Ergebnisse untermauern einmal mehr das stetig steigende Interesse unserer Leserinnen und Leser an der E-Paper-Ausgabe. Allein im Vergleich zu den Ergebnissen aus dem 1. Halbjahr 2018 legte die Kleine Zeitung um 6.334 Digitalabos zu und liegt mit insgesamt 31.117 durchschnittlich abonnierten Digitalabos klar vor der E-Paper-Ausgabe der Kronen Zeitung (bundesweit 22.331 Digitalabos). Interne Zahlen bestätigen weiterhin eine besonders positive Entwicklung in diesem Bereich.

Die Bereitschaft unserer Leserinnen und Leser, für digitale Inhalte zu bezahlen, wird immer höher. Das spricht insbesondere für die Qualität unserer Produkte. Der Erfolg unserer Digitalstrategie ist neben der überdurchschnittlichen Anzahl an Digitalabonnenten ebenfalls an einer deutlich gestiegenen Reichweite auf kleinezeitung.at erkennbar , kommentiert Walter Hauser - Geschäftsführer Leser/Usermarkt Kleine Zeitung – die aktuellen Entwicklungen.



Rückfragen & Kontakt:

Dr. Andrea Rachbauer, Leitung Marketing Kleine Zeitung

+43 316 / 875 3100 bzw. +43 664 856 3304

andrea.rachbauer @ kleinezeitung.at