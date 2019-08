„Die Silvestershow mit Jörg Pilawa“ zum Jahreswechsel in ORF 2

Mit Hermes House Band, Ehrlich Brothers, Spider Murphy Gang, Lou Bega, Die Höhner u. a.

Wien (OTS) - Stars, Hits und beste Stimmung sind auch in diesem Jahr wieder garantiert, wenn Jörg Pilawa gemeinsam mit Francine Jordi und dem Publikum ins neue Jahr rutscht. Jetzt stehen die ersten, hochkarätigen Gäste der „Silvestershow mit Jörg Pilawa“ fest. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer in ORF 2, im Ersten und im SRF sorgen am Dienstag, dem 31. Dezember 2019, ab 20.15 Uhr u. a. die Hermes House Band, die Ehrlich Brothers, die Spider Murphy Gang, Lou Bega und Die Höhner für einen beschwingten Jahresausklang. Die Sendung wird am 15. November in der Baden-Arena in der Messe Offenburg aufgezeichnet.

Karten für die Aufzeichnung:

Wer bei der Aufzeichnung der Silvestershow am 15. November in Offenburg mit dabei sein möchte, hat ab 21. August über reservix die Möglichkeit, Tickets zu erwerben: www.reservix.de.

