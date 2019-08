Parken am Flughafen Wien deutlich günstiger als in der heutigen AirHelp-Erhebung angegeben

Wien-Flughafen (OTS) - Zu der heute von AirHelp veröffentlichten Erhebung zu Parktarifen an Airports stellt der Flughafen Wien folgendes richtig: Die von AirHelp genannte Darstellung betreffend der Parktarife am Flughafen Wien ist unvollständig und teilweise irreführend, die tatsächlich verrechneten Preise liegen überwiegend beträchtlich unter den angeführten Listenpreisen. Besonders attraktiv ist das Parkangebot mit Parkwertkarten, welches sehr viele Kunden über Reisebüros oder Vertriebspartner nutzen – hier liegen die Tarife für eine Woche bei € 56,16 statt den bei AirHelp angegebenen € 99,90, für zwei Wochen bei € 75,6 und im Kernbereich des Flughafens für eine Woche bei € 82,8 bzw. für zwei Wochen bei € 118,8 – also beträchtlich unter den Listenpreisen.

Außerdem wird nicht erwähnt, dass es für einen Großteil der Parkprodukte einen 20%igen Onlinebonus gegenüber den Listenpreisen gibt. Darüber hinaus gilt aktuell auch ein Sommerbonus von 25% für alle, die eine Woche oder länger parken. Alle diese Informationen sind auf der Website des Flughafen Wien einsehbar sowie bei jedem Reisebüro zu erfahren.

Rückfragen & Kontakt:

Flughafen Wien AG

Peter Kleemann

Unternehmenssprecher

(+43-1-) 7007-23000

p.kleemann @ viennaairport.com

www.viennaairport.com