Eliud Kipchoge startet auf der Reichsbrücke: Spektakulärer Beginn für die INEOS 1:59 Challenge in Wien steht fest

Wien (OTS) - Der Start für Eliud Kipchoges historischen Versuch, als erster Mensch einen Marathon unter zwei Stunden zu laufen, verspricht atemberaubende Eindrücke. Der Marathon-Olympiasieger und Weltrekordhalter aus Kenia wird sein Rennen in Wien im Oktober auf der Reichsbrücke über der Donau beginnen. Damit steht ein spektakulärer Auftakt für die INEOS 1:59 Challenge fest.

Die Reichsbrücke ist die Startpassage des jährlichen Vienna City Marathon. Der Blick auf die Hochhäuser mit dem Bürositz der Vereinten Nationen in Wien bietet eine eindrucksvolle Kulisse für die unmittelbare Anfangsphase des Rennens.



Kipchoge läuft die ersten Meter auf der Brücke in Richtung Stadtzentrum mit Blick auf den Stephansdom. Nach etwa 1,2 Kilometern erreicht er das Riesenrad und die Prater Hauptallee, wo er auf dem bereits vorgestellten Kurs zwischen Praterstern und Lusthaus vier volle Runden plus einen Schlussabschnitt zurücklegen wird.



Wolfgang Konrad, Renndirektor des Vienna City Marathon (VCM), dessen Team in Abstimmung mit INEOS der lokale Veranstalter des Events ist, sagt zu dieser Bekanntgabe: „Der Start auf der Reichsbrücke verleiht der INEOS 1:59 Challenge ein Ambiente, das perfekt zur monumentalen Größe von Eliud Kipchoges Herausforderung passt. Als Start des Vienna City Marathon ist die mit Läufern gefüllte Reichsbrücke ein ikonisches Bild des Marathonlaufens und ein hochemotionaler Ort für Hunderttausende Läufer, die über die Jahre hier gestartet sind. Mit dem Blick auf das moderne Wien an der Donau bietet sie eine überwältigende Perspektive.“



Gerhard Wehr, VCM-Geschäftsführer und Organisationsleiter: „Ein besserer Ort für den Start ist in Wien nicht zu finden. Die Reichsbrücke ist optisch und sportlich die beste Wahl. Dieser Start zeigt der Welt eines der eindrucksvollsten Motive Wiens und bietet alle Voraussetzungen für einen hoffentlich erfolgreichen 1:59-Marathon.”



Zuschauer sind abgesehen vom Startbereich, der gleich wieder für den Verkehr freigegeben wird, an allen Teilen der Strecke willkommen. Schon in der Lassallestraße unmittelbar nach dem Start besteht die erste Möglichkeit für Fans, Eliud Kipchoge anzufeuern. Die weitere Strecke in der Prater Hauptallee sowie an den Wenden am Praterstern und beim Lusthaus ist für Zuschauer und Interessierte nach freier Wahl offen. Auf der 4,3 Kilometer langen Gerade der Hauptallee wird Eliud Kipchoge viermal in jeder Richtung laufen, also insgesamt achtmal zu sehen sein. Das Ziel befindet sich direkt auf der Prater Hauptallee in Höhe des Ernst-Happel-Stadions, zwischen Meiereistraße und Marathonweg.



Geplanter Termin für die INEOS 1:59 Challenge ist Samstag, 12. Oktober mit einem Zeitfenster von 13. bis 20. Oktober als Reserve, sollten die Wetterbedingungen ungünstig sein.



Bilder: https://www.vienna-marathon.com/owncloud/index.php/s/r48rpBtJRKsGX7N

Honorarfrei für redaktionelle Verwendung bei Angabe des Fotocredits und in direktem Zusammenhang mit der INEOS 1:59 Challenge und dem Vienna City Marathon.



Rückfragen & Kontakt:

Vienna City Marathon

Mag. Andreas Maier

Unternehmenskommunikation & Sport

+43 650 350 14 88

andreas @ vienna-marathon.com

vienna-marathon.com