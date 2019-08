Korrektur zu OTS0054 von heute: ÖAK: ÖSTERREICH&oe24 legt in der Verbreitung zu und ist mit 370.286 Exemplaren führend in Wien

ÖSTERREICH&oe24 legt in der heute veröffentlichten Auflagenkontrolle für das 1. Halbjahr 2019 deutlich zu

Korrektur zu OTS_20190821_OTS0054

Wien (OTS) - Im Vergleich zum 1. Halbjahr 2018 konnte ÖSTERREICH&oe24 österreichweit seine verbreitete Auflage um 614 Exemplare steigern, während die großen überregionalen Titel deutliche Verluste hinnehmen mussten. So verlor HEUTE im Vergleich zum Vorjahr 7.499 verbreitete Exemplare und die Kronenzeitung mit 47.793 Stück ihrer Verbreitung in Österreich.

Insgesamt verbreitete ÖSTERREICH&oe24 im 1. Halbjahr 2019 im Tagesschnitt (Montag bis Freitag) bereits 547.144 Zeitungen.

Besonders deutlich ist der Erfolg von ÖSTERREICH&oe24 am hart umkämpften Wiener Zeitungsmarkt. In Wien liegt ÖSTERREICH&oe24 mit einem Zugewinn von 5.347 verbreiteten Zeitungen mit 370.286 täglich verbreiteten Zeitungen zum vierten Mal in Folge unangefochten an der Spitze der Verbreitung in Wien. Deutlich zurückgefallen ist am Wiener Markt HEUTE mit einem Minus von 6.811 verbreiteten Zeitungen im Vergleich zum Vorjahr und somit nur noch 331.735 verbreiteten Zeitungen im Tagesschnitt (Mo-Fr).

Die Kronenzeitung bleibt auch bei dieser ÖAK Veröffentlichung in Wien wiederum deutlich unter der 100.000 Stück Verbreitungsgrenze und liegt nun bei 87.472 verbreiteten Zeitungen im Wochenschnitt.

In der ÖAK, die neben der Mediaanalyse eines der wichtigsten Instrumente für Werbebuchungen ist, wird unter anderem die Verbreitung von Werbeträgern in regelmäßigen Abständen durch Wirtschaftsprüfer geprüft und halbjährlich veröffentlicht.

Quelle: ÖAK 1. Halbjahr 2019, verbreitete Auflage. Vergleich mit ÖAK 1. Halbjahr 2018, verbreitete Auflage. ÖSTERREICH&oe24 und HEUTE sind Tageszeitungen-GRATIS, alle anderen Tageszeitungen-KAUF. ÖSTERREICH&oe24 und HEUTE Wochenschnitt Mo-Fr, Kronen Zeitung und Kurier Mo-Sa.

