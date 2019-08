Regionalmedien Austria (RMA) mit höchster verbreiteter Auflage*

Wöchentlich werden 3,3 Millionen Exemplare* an die heimischen Haushalte verteilt.

Wien (OTS) - Die Regionalmedien Austria haben mit einer verbreiteten Auflage von 3.345.705 Exemplaren* (davon 9.214 ePaper-Exemplare*) auch weiterhin die höchste Printauflage am heimischen Medienmarkt – das belegen die aktuellen Zahlen der heute veröffentlichten Österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK) für das erste Halbjahr 2019.

„Trotz kontinuierlichem Ausbau unserer digitalen Angebote ist Print mit einer verbreiteten Auflage von mehr als 3,3 Millionen Exemplaren* in unserem Produktportfolio nach wie vor die unschlagbar starke Basis”, sagt RMA-Vorstand Georg Doppelhofer. „Dem Trend, dass Zeitungen zudem auch auf digitalen Endgeräten konsumiert werden, wird auch unser jüngster Produkt-Launch gerecht: Die meinbezirk E-Paper-App. In der App stehen Leserinnen und Lesern all unsere 126 Wochenzeitungen inklusive der Beilagen und Sonderprodukte zum mobil-optimierten Konsum zur Verfügung.”

Titel der Regionalmedien Austria – ÖAK 1. HJ 2019*: verbreitete Auflage*

bz-Wiener Bezirkszeitung 567.120

Bezirksblätter Burgenland 122.203

Bezirksblätter Niederösterreich 716.888

Bezirksblätter Salzburg 203.746

Bezirksblätter Tirol 270.555

meine WOCHE Kärnten 232.295

meine WOCHE Steiermark 506.299

BezirksRundschau Oberösterreich 579.691

RZ-Medien Vorarlberg 137.694

Regionalmedien Austria (RMA) gesamt 3.345.705

davon ePaper 9.214

*Quelle: ÖAK 1. HJ 2019, durchschnittlich verbreitete Auflage und davon ePaper im Inland der angeführten Titel der RMA und RMA gesamt (wöchentlich, gratis).

