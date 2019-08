Wien Energie Erlebniswelt: Wiener Ferienabenteuer auch bei Schlechtwetter!

Energiegeladen durch die Sommerferien mit Tanzkraftwerk, Photonenwurfmaschine und Rätselspaß. Ferienspiel noch bis Ende August!

Wien (OTS) - In der Wien Energie-Erlebniswelt wartet ein einmaliges spielerisches Sommerferienabenteuer für Kinder und Teenager mitten in der Stadt: „Beim Experimentieren erfahren die Kinder und Jugendlichen Faszinierendes über Energie und lernen spielerisch, wie wichtig ein bewusster Umgang mit Energie ist“, so Ulli Sima, Stadträtin für Umwelt und Wiener Stadtwerke.

In der Erlebniswelt, dem kleinen technischen Mitmach-Museum von Wien Energie, wird Energie an 19 spannenden Stationen für Groß und Klein greifbar gemacht. Bei diesem tollen Angebot kommt selbst bei Schlechtwetter keine Langeweile auf! Jedes Jahr erkunden hier mehr als 5.000 Besucherinnen und Besucher die Welt der Energie auf eine spielerische Art und Weise.

Tipp: Sommerferienspiel noch bis Ende August

Noch bis Ende August lockt jeden Donnerstag von 10.00 bis 14.00 Uhr eine aufregende Rätselralley mit Professor Kraft und Captain Energy. Das Sommerferienspiel ist geeignet für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt in die Wien Energie-Erlebniswelt und zum Sommerferienspiel ist kostenlos.

Erlebniswelt-Highlights - Energie spüren, begreifen und erforschen

Die Wien Energie-Erlebniswelt ist mit ihren 19 Stationen besonders beliebt bei Schülerinnen und Schülern ab der dritten Klasse Volksschule, denn in der Erlebniswelt wird man selbst zum „Kraftwerk“: Strom erzeugen beim Tanzen, am Rad die „Tour de Watt“ bestreiten oder selbst eine Solaranlage mittels Photonen-Schleuder betreiben.

Tanzkraftwerk: Besucher haben dort die Möglichkeit, auf unterhaltsame Art selbst Energie zu erzeugen. Sie bewegen sich auf einer Fläche so lange, bis die Diskokugel über ihnen zum Leuchten beginnt. Auf einem Display werden die Besucher über ihre aktuell aufgebrachte Energie-Leistung informiert und zum Weitertanzen animiert.

Tour de Watt: Bei dieser Station können sich Besucher aufs Rad setzen und selbst auf einfachste Art und Weise elektrische Leistung erzeugen. Die zwei zur Verfügung stehenden Fahrräder sind mit Generatoren gekoppelt und die jeweilige Leistung wird auf einem Display angezeigt.

Photonenball: Ein weiteres Highlight unter den Stationen ist die Photonen-Schleuder. Hier wird mit „Photonen“, in Form von Schaumstoffbällen, auf Photovoltaikzellen geworfen. Trifft ein Photon, auf eine der Solarpaneele auf einem Touchmonitor, so erscheint eine kurze Animation des photovoltaischen Effekts. So wird den Besuchern Sonnenergie näher gebracht. Trockene Theorie hat in der Erlebniswelt keinen Platz! Auf spielerische und sportliche Weise wird Energie erkundet, erlebbar und begreifbar gemacht.

Öffnungszeiten der Wien Energie-Welt

Wien Energie-Welt, Spittelauer Lände 45, 1090 Wien

Öffnungszeiten:

Montag bis Mittwoch: 8.00 – 15.00 Uhr

Donnerstag: 8.00 – 17.30 Uhr

Freitag: 8.00 – 15.00 Uhr

Sommerferienspiel: Jeden Donnerstag im August, 10.00 bis 14.00 Uhr

Anreise: U4, U6 (Station Spittelau), Linie D, 35A und 37A

