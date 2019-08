PULS 4 startet in den Wahlkampf: Die Wahlarena mit Norbert Hofer und Werner Kogler – am Sonntag, 20:15 Uhr

In der ersten Wahlkampfarena stellen sich die Spitzenkandidaten von FPÖ und Grünen den Fragen der WählerInnen. Damit startet PULS 4 in die heiße Phase.

Wien (OTS) - PULS 4 eröffnet den Wahlkampf mit der PULS 4 Wahlarena. Am Sonntag, den 25.8. ist um 20:15 Uhr zuerst Norbert Hofer (FPÖ) zu Gast bei PULS 4 Infochefin Corinna Milborn, danach folgt um 21:15 Uhr Werner Kogler (Die Grünen). Sie stellen sich den Fragen interessierter WählerInnen, die Lösungsvorschläge für ihre Probleme einfordern. PULS 4 Chefreporterin Manuela Raidl steht den FragestellerInnen im Studio zur Seite. Direkt danach folgt die Analyse samt großer, repräsentativer Live-Umfrage durch OGM.

Weitere Termine zur Wahl:



So., 1.9. Wahlarena mit Sebastian Kurz, ÖVP, danach Peter Pilz, Liste JETZT

So., 8.9. Wahlarena mit Pamela Rendi-Wagner, SPÖ, danach Beate Meinl-Reisinger, NEOS

PULS 4 Wahlkampf live: Die Duelle in 45 Minuten



Mo., 09.09., FPÖ - NEOS, danach FPÖ - Die Grünen

So., 15.09., SPÖ - Die Grünen, danach SPÖ - NEOS

Mo. 16.09., ÖVP - Die Grünen, danach Die Grünen - NEOS und ÖVP - NEOS

Mo., 23.09., ÖVP - FPÖ, SPÖ - FPÖ und direkt danach ÖVP - SPÖ

Samstag, 21. September um 20:15 Uhr - Die Qual der Wahl - welche Partei passt zu mir?



Unter der großen Frage: "Welche Partei passt zu Ihnen?" präsentiert PULS 4 gemeinsam mit Neuwal und PolEdu erstmals eine Wahl-Show, in der Wählerinnen und Wähler über ihre wichtigsten Themen live abstimmen und so herausfinden können, welche Partei am besten zu ihnen passt.



Die große Privat-TV Elefantenrunde am Sonntag, den 22. September



Eine Woche vor dem Wahltag, am Sonntag, den 22. September, treffen die SpitzenkandidatInnen um 20:15 Uhr LIVE auf PULS 4, ATV und ServusTV aufeinander. Es moderieren Corinna Milborn, Meinrad Knapp und Michael Fleischhacker. JedeR von ihnen wird jeweils 30 Minuten einzeln die Elefantenrunde leiten. Das Vor- und Nachprogramm obliegt dem jeweiligen Sender selbst und wird eigenständig gestaltet.

