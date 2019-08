XTAR führt das neue Ladegerät PB2S ein - Type-C Dual-Role Schnellladegerät und Powerbank in Einem

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - XTAR, ein Unternehmen im Bereich Hightech und neue Technologien, führte heute das XTAR-Ladegerät PB2S ein, das Type-C Dual-Role Schnellladegerät und Powerbank vereint. Mit dem PB2S können 20700/21700 Batterien geladen werden, was bedeutet, dass seine Leistungsstärke eine Powerbank übertreffen könnte. Außerdem ist das PB2S in den vier Farboptionen Schwarz, Gelb, Rot und Blau verfügbar.

Tragbares Ladegerät mit Powerbank-Funktion

Das XTAR PB2S ist nicht nur ein intelligentes Li-Ion-Ladegerät, sondern auch eine tragbare Powerbank, sodass Li-Ion-Batterie und Mobiltelefon gleichzeitig geladen werden können. Das XTAR PB2S unterstützt 18650 und 21700, und setzt sich dadurch von der Konkurrenz ab.

QC3.0+PD3.0 Schnellladung

Das XTAR PB2S unterstützt die beliebte QC3.0+PD3.0 Dual-Protocol Schnellladung und ist mit den meisten Schnellladeadaptern der Großzahl der auf dem Markt verfügbaren Telefone kompatibel. Sowohl Android- als auch iOS-Mobiltelefone lassen sich in kürzester Zeit laden.

Größerer Pol, geringerer Widerstand

Das XTAR PB2S verfügt über eine größere Pol-Kontaktfläche, durch die die Batterie an Greifkraft gewinnt. Zusammen mit den erneuerbaren hochwertigen Metallmaterialien, die über 30.000 Mal verwendet werden können, reduziert die Technologie nicht nur den Widerstand des negativen Pols, sondern verlängert auch die Lebensdauer.

Präzise Zahlenhülse zeigt umfassendere Informationen an

Das PB2S zeigt in Echtzeit die Strom- und Spannungsmessung beim Auf-/Entladen und die Batteriekapazität in Prozent an. Darüber hinaus verfügt es über einen Einhandknopf, über den Ladespannung und -strom geprüft werden können.

Patentierte Sicherheitstechnologie

Das XTAR PB2S basiert auf der Auf- und Entlade-Balancing-Technologie, über die der zu- und abfließende Stromfluss ausgeglichen und die Lebensdauer der Batterie geschützt wird. Dadurch kann die vollständige Kapazität genutzt werden, während die Langlebigkeit jeder Zelle gesteigert wird.

Feuerbeständiges Material - strapazierfähig und sicher

Das XTAR verfügt über gummibeschichtetes Material sowie hautfreundliche Touch-Funktionen und wurde aus flammhemmenden und feuerbeständigen PC-Materialien gefertigt, um die Lebensdauer des Ladegeräts zu verlängern und Sicherheit zu gewährleisten.

Das verbesserte PB2S-Ladegerät wird sich in verschiedensten Lebenslagen als nützlich erweisen, sei es für Vaping, in der freien Natur oder als Handy-Ladegerät.

Informationen zu XTAR

XTAR, gegründet 2006, ist ein in Shenzhen ansässiges Elektrotechnikunternehmen, das F&E, Produktion, Vertrieb und Service integriert. XTAR ist seit über 13 Jahren auf die Entwicklung und Herstellung von hochwertigen Lithium-Ionen-Batterien, intelligenten Ladegeräten und LED-Taschenlampen spezialisiert.

Rückfragen & Kontakt:

Telefon: (+86) 755 25507076

E-Mail: info @ xtar.cc

Web: www.xtar.cc

Facebook@ShenzhenXTAR

Instagram@xtar_official