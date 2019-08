100 % Bankability: Bloomberg New Energy Finance vergibt Spitzenbewertung für Sungrow

München (ots/PRNewswire) - Sungrow, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im Bereich Wechselrichter und Speichertechnologie, wurde von Bloomberg New Energy Finance in Rahmen der jüngsten Erhebung für den Bereich Wechselrichter als vollständig bankfähig eingestuft. Diese Auszeichnung zeigt einmal mehr, dass es bei Projekten mit Einsatz von Sungrow-Produkten im Vergleich zum Wettbewerb wahrscheinlicher ist, eine Non-Recourse-Finanzierung von Banken zu erhalten.

Im Rahmen der Umfrage wurden Banken, Projektentwickler und technische Due-Diligence-Unternehmen befragt, welche Marken sie aus einem Portfolio von 17 Herstellern als bankfähig einstufen würden. Bloomberg New Energy Finance, das bei zahlreichen Finanzinstitutionen als Referenz für die Vergabe von Unternehmenskrediten gilt, untersuchte zum ersten Mal das Thema Bankfähigkeit für Wechselrichter. Sungrow zählt zu den wenigen Marken, die als 100 % bankfähig eingestuft wurden.

Die Umfrage unterstreicht die Kreditwürdigkeit und Zuverlässigkeit einer Partnerschaft mit Sungrow in Hinblick auf die umfangreichen Kriterien der Evaluierung, wie beispielsweise langfristige Garantien und Versicherung, lokaler Support und herausragende Produktqualität. Zu beachten ist dabei außerdem, dass Sungrow über ein branchenführendes Testcenter verfügt, das von allen wichtigen internationalen Zertifizierungsstellen anerkannt wird, unter anderem von TÜV Rheinland, TÜV SÜD, CSA, UL und CNAS. Die Wechselrichter von Sungrow bestanden bislang über eintausend unabhängige Qualitäts- und Zuverlässigkeitstests-eine unübertroffene Leistung im Peer-Vergleich.

"Wir sind stolz darauf, die bevorzugte Marke für Kunden, Partner und Finanzinstitute zu sein", sagte Cao Renxian, Vorstandsvorsitzender von Sungrow. "Sungrow bietet hochmoderne Produkte und engagiert sich kontinuierlich im Bereich Forschung & Entwicklung. Darüber hinaus etablieren wir uns derzeit als umfassende Serviceplattform mit Präsenz auf über sechs Kontinenten."

Insbesondere zeigt der aktuell veröffentlichte Halbjahresbericht von Sungrow ein Umsatzwachstum von 14,56 % im Jahresvergleich und bestätigt damit die robuste Dynamik des Unternehmens in Richtung einer nachhaltigen Wirtschaft. Im Rahmen einer internationalen Expansion hat das Unternehmen nunmehr führende Marktpositionen in Nord- und Südamerika, Südostasien und andernorts inne.

Über Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd ("Sungrow") gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Lösungen im Bereich der erneuerbaren Energien mit weltweit über 87 GW installierten Produkten (Juni 2019). Das Unternehmen wurde 1997 vom Hochschulprofessor Cao Renxian gegründet und nimmt heute eine führende Stellung in der Forschung und Entwicklung ein. So verfügt das Unternehmen über das größte Forschungs- und Entwicklungsteam innerhalb der Branche und über ein umfangreiches Produktportfolio, das von PV-Wechselrichtern und Energiespeichersystemen für PV-Großkraftwerke, gewerbliche Anwendungen und den Einsatz in privaten Haushalten bis hin zu international anerkannten Lösungen für schwimmende Solarfarmen reicht. Mit einer 22-jährigen Erfolgsgeschichte versorgen die Produkte von Sungrow PV-Installationen in über 60 Ländern mit Energie und halten dabei einen weltweiten Marktanteil von rund 15 %. Mehr zu Sungrow erfahren Sie unter www.sungrowpower.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/961956/BloombergNEF_inverter_firms_bankability_survey_2019.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Mina Zhang

Mobiltelefon: +86 15155394158

E-Mail: mina.zhang @ cn.sungrowpower.com