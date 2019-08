Einladung zum Pressegespräch und zur Podiumsdiskussion von Drei

PG: am 27. August 2019, 09:00 Uhr in Wörgl, Podiumsdiskussion: am 27. August 2019, 10:30 in Reith im Alpbachtal

Wien (OTS) - Im Juni hat Drei in Linz das erste echte 5G-Netz Österreichs in Betrieb genommen. Nach dem 5G Start Mitte August in Pörtschach folgt nun in Wörgl der nächste große Ausbauschritt. Erstmals stattet Drei im Tiroler Unterland eine Stadt flächendeckend mit der fünften Mobilfunkgeneration aus.

Zum offiziellen Start der Vollversorgung der ersten Stadt Österreichs mit 5G laden wir Sie herzlich ein zu einem Pressegespräch.

Ihre Gesprächspartner:

Jan Trionow, CEO von Drei

Hedi Wechner, Bürgermeisterin von Wörgl

Datum: Dienstag, 27.08.2019, um 09:00 Uhr

Ort: SUN TOWER Wörgl

Bahnhofstraße 53, 9. OG, 6300 Wörgl

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um rasche Zusage an presse @ drei.com.

Im Anschluss an das Pressegespräch findet ab 10:30 beim Kirchenwirt in Reith im Alpbachtal eine Podiumsdiskussion zum Thema „Neue 5G Technologie – wie sie zusätzliche Wertschöpfung schafft und die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs erhöht“ statt.

