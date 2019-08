Städtebund-Weninger zum Tod von Rudi Hundstorfer

Wien (OTS/RK) - Tief betroffen vom Tod des ehemaligen Sozialminister, Gewerkschafter und Kommunalpolitikers Rudolf Hundstorfer zeigte sich Thomas Weninger, Generalsekretär des Österreichischen Städtebundes: „Rudi Hundstorfer hatte immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Städte. Der regelmäßige Austausch und die Erfahrungen der städtischen Ebene waren ihm immer ein echtes Anliegen“, sagte Weninger.

Als Vorsitzender der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten ist Hundstorfer regelmäßig Ehrengast beim Österreichische Städtetag gewesen. Als Abgeordneter zum Wiener Gemeinderat und Landtag war er jahrelang Mitglied im Hauptausschuss des Österreichischen Städtebundes. Aber auch in seiner Zeit als Minister war er im Städtebund präsent: „Rudi Hundstorfer ist als Sozialminister regelmäßig zu Fachausschüssen des Städtebundes angereist, um sich in kleinem Rahmen mit den städtischen Expertinnen auszutauschen und sich aus der Praxis berichten zu lassen. Er war offen und interessiert und das Wohl der Allgemeinheit stand immer an erster Stelle“, so Weninger. „Wir werden Rudi Hundstorfer immer ein ehrendes Andenken bewahren und wünschen seiner Familie viel Kraft“, schloss er.

