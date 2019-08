Anstellung bei ÄrztInnen - Kucher: „Wichtiger Schritt zur wohnortnahen, patientenfreundlichen Gesundheitsversorgung“

Wien (OTS/SK) - Als „weiteren wichtigen Schritt zur Bekämpfung des ÄrztInnenmangels und der Sicherstellung der wohnortnahen Versorgung“ bezeichnete SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher die Einigung von Ärztekammer und Sozialversicherung auf die Möglichkeit der Anstellung von Ärzten durch ÄrztInnen in Kassenpraxen ab 1. Oktober. Die gesetzliche Möglichkeit dazu wurde durch einen einstimmigen Beschluss im Nationalrat im Dezember 2018 geschaffen. „Mit der Möglichkeit der Anstellung wird der Arztberuf auch attraktiver, denn der 24 Stunden und 365 Tage vorhandene Landarzt passt nicht mehr zu heutigen Lebensrealitäten. Und die Medizin ist heute viel arbeitsteiliger und komplexer, da auch das Gesundheitssystem und Krankheiten deutlich komplexer geworden sind. Das bedeutet weniger Einzelkämpfertum, mehr Teamarbeit und auch mehr Zusammenarbeit mit nichtärztlichen Berufen“, so Kucher. ****

„Damit wird eine langjährige SPÖ-Forderung Realität. Sozialdemokratische GesundheitsministerInnen haben in den vergangenen Jahren vorausschauend die Weichen in die richtige Richtung gestellt, um die Gesundheitsversorgung für die ÖsterreicherInnen langfristig zu sichern, dem drohenden ÄrztInnenmangel entgegenzuwirken und den Beruf zu attraktivieren“, so Kucher. Das ging etwa von der Einführung von Gruppenpraxen 2010, der Reform der ÄrztInnenausbildung 2015 bis zur Möglichkeit der Schaffung regionaler Primärversorgungseinheiten 2017. „Mit der neuen Möglichkeit der Anstellung bei KollegInnen wird jungen MedizinerInnen der Einstieg in die Arbeit als KassenärztIn erleichtert, und für PatientInnen wird es künftig längere Öffnungszeiten mit weniger Wartezeit in der Ordination geben“, zeigt sich Kucher erfreut. (Schluss) mr/sl/mp

