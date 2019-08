Stöger: „Hundstorfer war ein Sozialpolitiker, an dem man sich orientieren konnte“

Ehemaliger Sozialminister tief erschüttert vom Ableben seines Amtsvorgängers

Wien (OTS/SK) - „Rudi Hundstorfer hat sich seit seiner Jugend für diejenigen eingesetzt, die es im Leben nicht leicht haben. Dieser unermüdliche Einsatz für die Menschen hat seine Arbeit in den unterschiedlichen politischen Funktionen geprägt und hat auch seine Amtszeit als Sozialminister ausgezeichnet“, betont SPÖ-Nationalratsabgeordneter Alois Stöger, der im Jahr 2016 das Sozialministerium von Hundstorfer übernommen hatte. „Durch sein Ableben verlieren wir einen großartigen Sozialpolitiker, an dem man sich stets orientieren konnte“, so Stöger. ****

„Mit Rudi Hundstorfer verbindet mich eine jahrzehntelange Zusammenarbeit, in der ich ihn als jemanden kennengelernt habe, der immer nah bei den Menschen war und allen respektvoll gegenübergetreten ist“, so Stöger weiter. „Mein tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Angehörigen“, betont Stöger abschließend. (Schluss) up/wf/mp

