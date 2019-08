Tötungsdelikt in Wien-Simmering

Wien (OTS) - Am 20.08.2019, um ca. 09.20 Uhr, gab ein 17-jähriger Mann österreichischer Staatsbürger) gegenüber Polizeibeamten an, dass es in den Abendstunden des 19. August 2019 in einem Wohnhaus in der Mühlsangergasse zu einem Tötungsdelikt gekommen sei. Im Zuge einer Nachschau durch die Polizisten konnte die Leiche eines derzeit noch unbekannten Mannes aufgefunden werden. Weder die Todesursache, noch das Motiv sind derzeit bekannt. Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich, Gruppe Tulzer, hat die Amtshandlung übernommen. Der Tatverdächtige befindet sich in Haft.

