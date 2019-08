ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz zum Ableben von Rudolf Hundstorfer

Wien (OTS) - ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Der plötzliche Tod von Rudolf Hundstorfer macht mich sehr betroffen. In seinen vielen Funktionen war er immer ein wichtiger Unterstützer des öffentlichen Rundfunks. Als Konsumentenschutzminister lagen ihm die vom ORF-Servicemagazin ,konkret‘ initiierten Projekte sehr am Herzen. In seiner Funktion als Präsident der Bundessport-Organisation war ihm der heimische Sport besonders wichtig – allen voran die gute Zusammenarbeit der österreichischen Verbände mit ‚ihrem‘ Sportsender ORF SPORT +, um das heimische Sportgeschehen in seiner gesamten Vielfalt abbilden zu können. Mein Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden seiner Familie.“

Rückfragen & Kontakt:

ORF-Marketing und Kommunikation

(01) 87878 – DW 12228

presse.ORF.at