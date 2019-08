AUVA tief betroffen vom Ableben Rudolf Hundstorfers

Watz und Ofner: „Zuverlässiger Mitstreiter für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz“

Wien (OTS) - Der Vorsitzende des Verwaltungsrates der AUVA, Mario Watz, sowie AUVA-Obmann Anton Ofner zeigten sich tief betroffen vom plötzlichen Tod Rudolf Hundstorfers am Dienstag: „Rudolf Hundstorfer war ein zuverlässiger Mitstreiter, wenn es um die sichere und gesunde Gestaltung von Arbeitsplätzen ging.“

Hundstorfer war als Sozialminister federführend an der Weiterentwicklung des österreichischen Sozialversicherungssystems beteiligt. In seine Zeit fiel eine Reihe von Initiativen zum Schutz von Beschäftigten bzw. zur beruflichen Reintegration nach einem Unfall oder einer Krankheit. „Österreich verliert mit Rudolf Hundstorfer einen Politiker, der die Sozialpartnerschaft stets gelebt und geprägt hat. Unser Mitgefühl gilt insbesondere seiner Familie“, so Watz und Ofner.

