ÖGK Krenn und Wurzer zeigen sich bestürzt über das Ableben von Rudolf Hundstorfer

Österreich und die österreichische Sozialversicherung verlieren einen Sozialpolitiker mit Herz

Wien (OTS) - Die Spitze der Österreichischen Gesundheitskasse zeigt sich tief betroffen über das unerwartete Ableben des ehemaligen Sozialministers Rudolf Hundstorfer. „Unsere Gedanken sind in dieser schweren Stunde bei seiner Familie und seinen engen Freunden, die einen so schweren Verlust erleiden mussten“, zeigt sich Matthias Krenn, Vorsitzender des Überleitungsausschusses der Österreichischen Gesundheitskasse, bestürzt. „Wir verlieren mit Rudolf Hundstorfer nicht nur einen engagierten Politiker, sondern auch einen beherzten Menschen, der in der Arbeits- und Sozialversicherungspolitik einen wesentlichen Beitrag geleistet hat“, so Bernhard Wurzer, Generaldirektor der ÖGK.

So wirkte Hundstorfer unter anderem an der Entwicklung des Pensionskontos mit und leistete einen wesentlichen Beitrag zur Einführung der monatlichen Beitragsgrundlagenmeldung. Deshalb wurde ihm auch im Jahr 2016 der Ehrenring der österreichischen Sozialversicherung verliehen.

„Für Rudolf Hundstorfer war ein Leben in sozialer Sicherheit oberste Prämisse, sein Wirken stand stets unter dem Aspekt des sozialen Ausgleichs und der Gerechtigkeit. Er wirkte immer verbindend und hat damit die Sozialpolitik Österreichs maßgeblich geprägt“, schließen Krenn und Wurzer unisono.

