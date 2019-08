Peter McDonald: SPORTUNION trauert um Rudolf Hundstorfer

Sport-Community verliert Interessenvertreter, der immer das Gemeinsame vor das Trennende stellte

Wien (OTS) - Peter McDonald, Präsident der SPORTUNION und BSO-Vizepräsident, zeigt sich erschüttert vom plötzlichen Ableben von Rudolf Hundstorfer: „Die große österreichische Sport-Community verliert mit Rudi Hundstorfer einen starken Interessenvertreter, der immer das Gemeinsame vor das Trennende stellte. Er hatte immer ein offenes Ohr für das, was der österreichische Sport und all seine Vereine brauchen und für dieses Engagement gilt ihm unser großer Dank.” Die SPORTUNION hätte die Nachricht seines plötzlichen Ablebens wie ein Schlag getroffen. „In unseren Gedanken sind wir in diesen schweren Stunden des Abschieds bei der Familie und den Angehörigen von Rudi Hundstorfer. Er wird uns fehlen - seine Offenheit, seine Erfahrung und sein Humor.”

Rückfragen & Kontakt:

Stefan Grubhofer

+43 1 / 513 77 14

+43 664 / 606 13 300

s.grubhofer @ sportunion.at