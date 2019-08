NEOS Wien/Gara: Klimawandel führt zu schweren Gesundheitsbelastungen

Stefan Gara: „Wien braucht dynamische Hitzesimulationen als Frühwarnsystem und eine begrünungsfreundliche Bauordnung!“

Wien (OTS) - Im Rahmen der Gesundheitsgespräche in Alpbach wurde auch über die Auswirkungen der Klimaerwärmung auf unsere Gesundheitssysteme diskutiert. Einen Vorgeschmack hat uns schon die Hitzewelle 2019 gegeben. Um den drastischen Auswirkungen zu begegnen, braucht es eine mutige und entschlossene Politik, so NEOS Wien Gesundheitssprecher Stefan Gara: „Wir müssen schnell und nachhaltig auf die Klimaerwärmung reagieren, um die gesundheitlichen Auswirkungen möglichst gering zu halten. NEOS hat in Wien mit den verpflichtenden klimasensiblen Kriterien in der Stadtentwicklung bereits einen wichtigen Vorstoß gemacht. Projekte müssen von vornherein so entwickelt werden, dass sie langfristig eine hohe Lebensqualität, thermischen Komfort und optimierte Klimaresilienz bieten. Das sind wichtige Vorbeuge-Maßnahmen!“

Gara fordert ein gut ausgebautes Netz von Temperatur- und Feuchtigkeitsmessstellen in ganz Wien, um mittels dynamischer Hitzepläne die Bevölkerung frühzeitig warnen zu können. „Wir brauchen dringend auch eine begrünungs- und solarfreundliche Bauordnung für Wien – wir werden bereits im September entsprechende Anträge einbringen“, so Gara.

