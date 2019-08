Bürgermeister Michael Ludwig zum Tod von Hundstorfer: „Rudi, Du wirst uns fehlen.“

Wien (OTS/RK) - Tief betroffen über die Nachricht des plötzlichen Ablebens von Rudolf Hundstorfer sprach Bürgermeister Michael Ludwig heute der Familie und den Angehörigen sein Mitgefühl und Beileid aus. „Rudi, war immer einer von uns. Einer, der keine Unterschiede macht. Dafür stand er und trat auch zeit seines Lebens dafür ein.“ Deutlich wurde das in unzähligen Situationen. So auch als er 1995 Vorsitzender des Wiener Gemeinderates wurde. „Wenn er die Sitzungen geschlossen hat, hat er sich nicht nur bei den Mandataren bedankt, sondern bei den vielen Beschäftigten des Rathauses. Er hat immer gewusst, dass es auch auf die vielen Menschen im Hintergrund ankommt.“

Mit Hundstorfer habe den Wiener Bürgermeister eine über viele Jahrzehnte dauernde Freundschaft und auch intensive Zusammenarbeit verbunden. Aufgewachsen ist Rudi Hundstorfer in Favoriten. In einer Zweizimmerwohnung mit Toilette am Gang. Früh begann er sich für die Politik zu interessieren und engagieren – zuerst als Jugendvertrauensmann beim Magistrat der Stadt Wien, dann als Personalvertreter. Über 17 Jahre lang war er Abgeordneter des Wiener Gemeinderats, zwölf Jahre davon sein Vorsitzender, 2006 übernahm er das Präsidentenamt des Österreichischen Gewerkschaftsbundes und war von 2008 bis 2016 Sozialminister. Im Mai 2018 übernahm Hundstorfer den Vorsitz der Volkshilfe Wien. Hundstorfer war auch Präsident der Österreichische Bundes-Sportorganisation (BSO).

„Rudi zeichnete sich durch sein ausgleichendes Geschick und seine politische Kompetenz aus“, so Bürgermeister Michael Ludwig. „Mit ihm verlieren wir eine Persönlichkeit, die sich durch ihre Fähigkeit zur Vermittlung über alle Parteigrenzen hinweg auszeichnete. Wir verlieren vor allem aber einen Freund. Rudi, du wirst uns fehlen.“

