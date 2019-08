ORF SPORT + mit der Kletter-Weltmeisterschaft Hahioji 2019

Am 21. August im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 21. August 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Kletter-Weltmeisterschaft Hahioji 2019 (Combined – Speed Herren um 9.25 Uhr, Combined – Bouldern Herren um 10.20 Uhr, Combined – Vorstieg Herren um 12.30 Uhr, Highlights Combined um 20.15 Uhr) und vom Handball Austria Media Day zeitversetzt um 13.30 Uhr, „125 Jahre First Vienna FC – die Geschichte des ältesten Fußballvereins Österreichs“ um 19.00 Uhr, die Höhepunkte vom Grazathlon 2019 um 19.15 Uhr, „Formula E Street Racers“ um 19.30 Uhr und die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Vom 11. bis 21. August fallen bei der Kletter-Weltmeisterschaft in Tokio die Medaillenentscheidungen in den Disziplinen Boulder, Speed, Vorstieg und Combined. Das sechsköpfige österreichische WM-Aufgebot wird von den beiden amtierenden Vorstieg-Weltmeistern Jessica Pilz und Jakob Schubert angeführt. Kommentator ist Norbert Belina.

Beim Media Day vom Österreichischen Handballbund, der spusu LIGA & spusu CHALLENGE sowie der WHA am 21. August in Wien sind Gerhard Hofbauer (ÖHB-Präsident), Bernd Rabenseifner (ÖHB-Generalsekretär), Patrick Fölser (ÖHB-Sportdirektor), Aleš Pajovič (ÖHB-Herren-Teamchef), Conny Wilczynski (spusu LIGA Vizepräsident), Thomas Berger (Geschäftsführer spusu LIGA & spusu CHALLENGE), Stephen Gibson (WHA-Präsident), Vertreter, Trainer und Spieler der Vereine der spusu LIGA & spusu CHALLENGE sowie Spielerinnen und Spieler der ÖHB-Nationalteams mit dabei. Reporter ist Rainer Pariasek. (ORF-TVthek live um 11.00 Uhr)

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 20. August, kurzfristige Programmänderungen möglich)

