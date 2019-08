SPÖ NÖ tief betroffen vom Ableben Rudolf Hundstorfers

Schnabl/Königsberger-Ludwig/Hundsmüller/Kocevar trauern um eine „herausragende Persönlichkeit“

St. Pölten (OTS) - Rudolf Hundstorfer ist völlig unerwartet am heutigen Dienstag im 68. Lebensjahr verstorben. Tief betroffen und schockiert zeigen sich der Landesparteivorsitzende der SPÖ NÖ, Franz Schnabl, die stellvertretende Landesparteivorsitzende Ulrike Königsberger-Ludwig, Klubobmann Reinhard Hundsmüller sowie Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar. „Im Namen der SPÖ NÖ möchten wir der Familie und den Angehörigen von Rudolf Hundstorfer unser tiefstes Mitgefühl ausdrücken. Mit ihm verliert nicht nur die Sozialdemokratie, sondern auch die gesamte Republik einen Menschen, der sich mit all seiner Kraft und Zeit seines Lebens für seine Mitmenschen eingesetzt hat! Der überraschende Tod von Rudolf Hundstorfer lässt uns fassungslos und tieftraurig zurück – wir verlieren einen großen Sozialdemokraten und Freund!“, so Schnabl, Königsberger-Ludwig, Hundsmüller und Kocevar einhellig.

Rudolf Hundstorfer wurde am 19. September 1951 in Wien geboren, wo er sich als Jugendvertrauensmann beim Magistrat der Stadt Wien und später als Personalvertreter früh begann, sich für Politik zu interessieren. Danach war er über 17 Jahre lang Abgeordneter des Wiener Gemeinderats und zwölf Jahre davon dessen Vorsitzender. 2006 wurde er Präsident des Österreichischen Gewerkschaftsbundes und war von 2008 bis 2016 Sozialminister der Republik Österreich.

Rudolf Hundstorfer war eine herausragende Persönlichkeit, die sich weit über die Parteigrenzen hinweg Respekt und Anerkennung verschafft hat. Er zeichnete sich insbesondere durch seine politische Kompetenz und sein Geschick zur Vermittlung aus, wobei er immer das Gemeinsame vor das Trennende gestellt hat.

