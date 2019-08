SP-Schumann: Trauer um Rudi Hundstorfer

Fraktionsvorsitzende der SPÖ im Bundesrat und ÖGB-Vizepräsidentin Korinna Schumann erschüttert vom plötzlichen Tod des ehemaligen Sozialministers Rudi Hundstorfer

Wien (OTS/SK) - „Rudi war ein Mensch, der mit Handschlagqualität, Durchsetzungskraft und Bodenständigkeit sein politisches Wirken geprägt hat und nie zögerte, Herausforderungen anzunehmen“, betont Schumann. Mit seinem Ableben verlieren SPÖ und Gewerkschaft nicht nur einen ehemaligen Präsidenten, sondern auch einen „Freund und Vollblutpolitiker“. ****

Mit Hundstorfer verliere man auch aus Sicht des Bundesrates eine wichtige Stimme, „einerseits in der Vertretung der ArbeitnehmerInnen, andererseits mit Blick auf die Landespolitik“, so die SP-Fraktionsvorsitzende. „Rudi Hundstorfer hat seine ersten Schritte in der Wiener Landespolitik gemacht und immer verstanden, dass die österreichische Politik nur im Zusammenspiel zwischen Bund und Ländern im Interesse aller Menschen funktionieren kann – das hat ihn immer ausgezeichnet.“

Schumann betont abseits der politischen Bedeutung vor allem die persönliche Dimension, die der Verlust von Rudi Hundstorfer bedeute. „Unser Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden seiner Familie, insbesondere seiner Frau und seinen Kindern. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren und verabschieden uns von unserem Freund Rudi mit einem letzten Freundschaft!“, so Schumann abschließend. (Schluss) sc/rm/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at