Freiheitliche Wirtschaft (FW): Mit Rudolf Hundstorfer verlieren wir einen Sozialpartner der ersten Stunde!

Wien (OTS) - „Die Freiheitliche Wirtschaft gedenkt Rudolf Hundstorfer als Sozialpolitiker und Sozialpartner, dem es in all seinem Wirken um ein Miteinander der Leistungsträger ging. Er war ein würdiger Vertreter der Arbeitnehmer, ein harter, aber fairer Verhandlungspartner und auf seinem Gebiet ein Fachmann, der seines gleichen sucht. Unser Beileid gilt in diesen Stunden seiner Familie und Freunden.“, so der Bundesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft (FW) und WKÖ-Vizepräsident Matthias Krenn.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitliche Wirtschaft - DIE NEUE FREIHEIT

Pressesprecher Andreas Bussek

Tel: 01/4082520-16, Mobil: 0043 664 88872020

bussek @ fw.at

http://www.fw.at