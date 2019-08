Leichtfried: SPÖ-Parlamentsklub trauert um Rudolf Hundstorfer

Wien (OTS/SK) - Tief betroffen zeigt sich der stellvertretende SPÖ-Klubvorsitzende Jörg Leichtfried vom völlig überraschenden Ableben von Rudolf Hundstorfer. „Im Namen der Mitglieder und MitarbeiterInnen des SPÖ-Parlamentsklubs möchte ich der Familie und Angehörigen mein tiefes Beileid zum Ableben von unserem Freund Rudi aussprechen“, so Leichtfried. „Wir alle trauern um einen politischen Weggefährten, Freund und Kämpfer, der Zeit seines Lebens gestaltet hat und das Leben der einfachen Menschen besser machen wollte und besser gemacht hat“, so Leichtfried. ****

Seine Kraft und Stärke, sein „typischer Wiener Schmäh, seine Solidarität werden fehlen. Rudi Hundstorfer war eine tragende Säule der für Österreich so wichtigen Sozialpartnerschaft, er war ein Kämpfer, der auch in schwierigen Zeiten Kurs gehalten hat“, so Leichtfried. (Schluss) bj/rm/mp

