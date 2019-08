Birgit Hebein tief betroffen über Ableben von Rudolf Hundstorfer

"Er war immer ein Bündnispartner"

Wien (OTS) - Wiens Vizebürgermeisterin Birgit Hebein zeigt sich tief betroffen über das frühe Ableben von Ex-Sozialminister Rudolf Hundstorfer und spricht seiner Familie und seinen FreundInnen ihr Beileid aus. "Er war immer ein Bündnispartner, wenn es um die Unterstützung der Ärmsten unserer Gesellschaft ging", so Hebein: "Besonders in Erinnerung bleiben wird mir sein Einsatz und seine Unterstützung für Jugendliche am Arbeitsmarkt. Wir haben gemeinsam gekämpft und demonstriert. Ich kannte ihn als Politiker und Gewerkschafter, der den Kampf für Gerechtigkeit immer in den Vordergrund gestellt hat. Wir werden ihn vermissen."

