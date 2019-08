Holzleitner: SPÖ fordert ein kostengünstiges Öffi-Ticket für alle

SPÖ-Jugendsprecherin betont: „Ausbau des öffentlichen Verkehrs bedeutet gesellschaftliche Teilhabe“

Wien (OTS/SK) - Die Forcierung des öffentlichen Verkehrs ist ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der Umweltsituation und zur Entlastung der Straßen – viele Menschen sind auf Bus und Bahn angewiesen, um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Doch oftmals stellen hohe Ticketpreise, der fehlende Ausbau, sowie eine schlechte Taktung große Hürden dar. „Wer klimafreundliche Politik machen will, muss verstärkt in öffentliche Verkehrsmittel investieren. Guter Zugang zu kostengünstigen, gut ausgebauten Öffis ermöglicht bzw. erleichtert vielen Menschen die soziale Teilhabe -wie zum Beispiel einen Kino-, Konzert- oder Theaterbesuch, Treffen mit FreundInnen, aber natürlich auch die alltäglichen Dinge wie den Weg in die Arbeit, zum Einkaufen, oder den Besuch bei der Ärztin“, so Eva-Maria Holzleitner, SPÖ-Kinder- und Jugendsprecherin. Wer täglich auf umweltfreundliche Öffis setzen will, soll das können, und zwar mit einem einzigen Ticket, das auch leistbar ist. Deswegen fordert die SPÖ das 1-2-3-Klimaticket: Um 3 Euro täglich durch ganz Österreich, um 2 Euro am Tag durch 3 Bundesländer und um 1 Euro am Tag in einem Bundesland öffentlich unterwegs. Finanziert aus einem noch neu zu schaffenden Klimaschutzfonds. Zusätzlich muss der weitere Ausbau von öffentlichen Verkehrsmitteln noch stärker vorangetrieben werden, damit eine gute Erreichbarkeit und Taktung gewährleistet werden kann. ****

„Österreich ist beim Zugfahren der Spitzenreiter in der EU. Das müssen wir unbedingt noch weiter forcieren - zum Schutz unserer Umwelt, sowie für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle Menschen. Die Folgeschäden der Klimakrise kosten Österreich 1 Milliarde Euro pro Jahr. Vor dem Hintergrund ist ein Zehntel davon eine mehr als vernünftige Investition in den Klimaschutz“, so Holzleitner. (Schluss) bj/rm/mp

