ARBÖ: Zweimal „Rammstein“ im Happel-Stadion ist gleich zweimal volle Straßen in Wien

Wien (OTS) - „Rammstein“-Fans aus Österreich und den Nachbarstaaten kommen im Lauf der Woche in Wien gleich zweimal auf Ihre Kosten. Die Kult-Band aus Berlin gastiert am Donnerstag, 22.08, und Freitag, 23.08, im Ernst-Happel-Stadion.

Beide Konzerte sind ausverkauft, was etwa 56. 000 Besucher im österreichischen Nationalstadion bedeutet. Viele der Fans werden erfahrungsgemäß mit dem eigenen Fahrzeug anreisen. Zudem fällt die Anreise in den Abendverkehr. Daher werden lange Verzögerungen rund um das Ernst-Happel-Stadion, auf der Engerthstraße, dem Handelskai, der Meiereistraße und Trabrennstraße nicht ausbleiben. Viel Geduld wird auch auf der Südosttangente (A23) zwischen Knoten Kaisermühlen und Knoten Inzersdorf sowie speziell vor den Ausfahrten Handelskai und Zentrum am Knoten Prater gefragt sein. Bei Konzerten in dieser Größenordnung wird es auch Sperren der Meiereistraße, ab der Vorgartenstraße und die Stadionallee ab der Lusthausstraße.

Neben den Staus und Sperren wird auch die Parkplatzsuche zur Herausforderung für Autofahrer. Parkplätze rund um das Ernst-Happel-Stadion sind generell rar gesät und bei Konzerten meist gesperrt. Als Stellplatz-Alternativen bieten sich das Stadion-Center und die Parkhäuser am Messegelände an.

„Wer kann sollte bei Ab- und Anreise auf die Öffis umsteigen. Die U-Bahnlinie U2, die unmittelbar neben dem Stadion hält, wird verstärkt geführt. Für Besucher aus den Bundesländern sind die 10 Park+Ride-Anlagen, welche verkehrsgünstig liegen, gute Alternativen“, so ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Halder.

(Forts. mögl.)

Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ Interessenvertretung, Kommunikation & Medien

Informationsdienst

Tel.: 0043(0)50 123 123

id @ arboe.at

www.arboe.at