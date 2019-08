Udolf-Strobl: Mit dem Digitalen Amt einfach zur Wahlkarte für die Nationalratswahl

Wahlkarte per App und über „oesterreich.gv.at“ - Versand ab 2. September - bereits 3.200 Wahlkarten beantragt

Wien (OTS) - Seit März 2019 können Bürgerinnen und Bürger in Österreich zeit- und ortsunabhängig per App „Digitales Amt“ oder über oesterreich.gv.at Informationen abrufen und Amtswege online erledigen. Ein aktueller Service ist der Wahlkartenantrag für die Nationalratswahl im September. Dieser ist bereits seit Anfang August über App und Webplattform möglich. „Die Wahlkarte über die App zu beantragen ist für viele Bürgerinnen und Bürger eine Erleichterung. Als erstes Land in Europa haben wir begonnen, die Verwaltung vom electronic zum mobile government zu wandeln. Mit dem digitalen Amt leisten wir einen wichtigen Beitrag für eine höhere Wahlbeteiligung und bieten einen modernen Zugang zu unserer Verwaltung“, sagt Digitalisierungsministerin Elisabeth Udolf-Strobl. In wenigen Schritten kann einfach und bequem die Ausstellung einer Wahlkarte auf oesterreich.gv.at oder per App „Digitales Amt“ beantragt werden. Alle bekannten Daten, wie Name, Geburtsdatum und Hauptwohnsitz, werden durch Anbindung an die bestehenden Register angezeigt und sind durch die Bürgerin oder den Bürger nur noch zu bestätigen.

Bestmöglicher Service für den Bürger

Um den bestmöglichen Service für die Wählerinnen und Wähler zu gewährleisten, wurde das digitale Amt seit der Einführung immer wieder optimiert. „Wir haben bei der EU-Wahl gute Erfahrungen gemacht und den Service für die Bürgerinnen und Bürger weiterentwickelt. Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit sind entscheidend, um die Akzeptanz digitaler Behördengänge zu steigern“, so Udolf-Strobl. Nach erfolgreicher Beantragung der Wahlkarte mit der Handysignatur erhalten die User eine Bestätigungsnachricht an eine selbst gewählte E-Mail-Adresse. Für Rückfragen zum eigenen Antrag gibt es eine Transaktionsnummer.

Die Ausstellung und der Versand der Wahlkarten erfolgen ab 2. September 2019, da erst zu diesem Zeitpunkt die Stimmzettel für die Nationalratswahl vorliegen. Die Wahlkarten werden postalisch an die gewünschte Adresse zugestellt. Aktuell wurden schon 3.200 Wahlkarten für die Nationalratswahl über das Portal „oesterreich.gv.at“ und per App „Digitales Amt“ beantragt. Erstmals gab es diese Möglichkeit bei der Europawahl 2019, mehr als 13.400 Bürgerinnen und Bürger haben eine Wahlkarte über diesen Weg bestellt.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Presseabteilung

+43 (0) 1 711 00-805130

presseabteilung @ bmdw.gv.at

https://www.bmdw.gv.at