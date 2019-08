Tourismusmanager servieren kritische Fragen zum runden Geburtstag

Für drei Tage wird St. Johann i.T. zum Hotspot für Tourismusfachleute aus ganz Österreich. Zum 60jährigen Jubiläum findet das BÖTM Top Seminar von 2.-4. Oktober statt.

St.Johann i.T. (OTS) - Der Bundesverband Österreichischer Tourismusmanager (BÖTM) feiert sein 60jähriges Jubiläum. Jedes Jahr lädt die Interessensvertretung für den Berufstand der Kur- und Tourismusmanager in ein anderes Bundesland zur Fachtagung ein. Der runde Geburtstag wird erneut mit spannenden Vorträgen, Diskussionen und Praxiswissen begangen. Unter dem Titel „DMO 4.0“ stellen sich Tourismusmanager der Frage, welche Rolle Tourismusregionen in Zukunft einnehmen. Welchen Weg schlagen Destinationen in ihrer Positionierung ein? Und wie sieht die Einbindung der DMOs im neuen Masterplan für Tourismus im Bundesministerium aus? Fragen wie diese werden beim BÖTM Top Seminar im Hotel Post von 2. bis 4.10.2019 in St. Johann i.T. diskutiert. Führende Experten und Fachleute präsentieren die neuesten Erkenntnisse aus der Tourismusforschung. Best-Cases aus den eigenen Reihen werden vorgestellt.

Experten im Gespräch

Tourismus und andere Branchen leiden unter dem Fachkräftemangel. Wie die junge Generation tickt und wie man sie erreicht, darüber wird Charles Bahr sprechen. Deutschlands jüngster Unternehmer (17) berät mit seinem 10-köpfigen Team bekannte Markengrößen. In seiner Keynote beleuchtet Bahr die Anforderungen der Jugendlichen an ein Arbeitsverhältnis und wie man sie für einen Tourismus-Job begeistert. In einer Podiumsdiskussion widmet man sich dem Thema „Smarte Tourismus Daten“ und zeigt die Zukunft des Tourismusmarketings auf. Über die Einbindung der DMOs in den neuen Masterplan für Tourismus wird Ulrike Rauch-Keschmann vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit u. Tourismus sprechen. Ex-Skistar Rainer Schönfelder verrät seine Lehren und Parallelen, die er aus dem Spitzensport und Wirtschaft gezogen hat. Weitere Referenten sind u.a. Florian Größwand, Leiter Partner Management Österreich Werbung und Mirco Hitzigrath von Upstalsboom. Am Tagungsprogramm stehen zudem viele Praxisausflüge, Besichtigungen und Best-Cases aus den eigenen Reihen. Anmeldung unter: www.boetm.at



Tourismuskongress BÖTM Top Seminar in St.Johann i.T.

Datum: 02.10.2019

Ort: Hotel Post

Speckbacherstrasse 1, 6380 St.Johann , Österreich

Url: http://www.boetm.at

