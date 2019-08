legero united überzeugt erneut den heimischen Schuhhandel

"Lieferant des Jahres 2019" gekürt

Wien (OTS) - Der diesjährige "Lieferant des Jahres" heißt legero united: Das Online-Voting unter allen österreichischen Schuhhändlern brachte ein klares Ergebnis für den international erfolgreichen Schuhproduzenten mit österreichischen Wurzeln. Einen Sonderpreis für langjährige Partnerschaft mit dem Handel erhielt der Vertriebspartner hochwertiger Pflegemittel, Collonil Austria GmbH. Die Auszeichnungen wurden am Sonntag, den 18. August im Rahmen der Fachmesse "Schuh Austria" feierlich verliehen.

Bei der Wahl zum "Schuhhändler des Jahres" war es heuer zum dritten Mal legero united, dem Österreichs Schuhhändlerinnen und Schuhhändler die höchste Wertschätzung bestätigten: Wie bereits in den Jahren 2014 und 2017 überzeugte legero united als Partner auf ganzer Linie. Die Auszeichnung wird von den österreichischen Schuhhändlerinnen und Schuhhändlern vergeben und kürt jenen Lieferanten, der in den Kriterien Termintreue, Qualität und Flexibilität die meisten Punkte erhält.

Mit zuverlässigen Partnern ins digitale Zeitalter

Die Bedeutung gut funktionierender Partnerschaften unterstreicht Friedrich Ammaschell, Obmann des Berufszweiges Schuhhandelin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und Obmann der Werbegemeinschaftder österreichischen Schuhwirtschaft: "Der stationäre Schuhhandel stellt sich heute, in dieser Zeit der Digitalisierung und des Online-Wettbewerbs, enormen Herausforderungen. Umso wertvoller sind Hersteller, die sich ihrer Verantwortung als Partner bewusst sind und Qualität, Service, Zuverlässigkeit und Termintreue leben. legero united ist ein solcher Partner und hat daher das klare Vertrauen der Händlerinnen und Händler.”

Das inhaber­geführte, eigen­ständige Unter­nehmen ist an zwei Stand­orten in Öster­reich sowie eigenen Pro­duktions­stätten in Ungarn, Rumänien und Indien präsent. Unter dem Dach von legero united werden für die vier Marken legero, superfit, Think! und VIOS (legero + VIOS, superfit + VIOS) Schuhe ent­wickelt, her­gestellt und in über 40 Län­dern ver­trieben. „Wir sind sehr stolz und glücklich, dass unsere Partner im Schuhfachhandel die Bemühungen und den Fokus unseres Teams wertschätzen", freut sich Alenka Klarica, Chief Commercial Officer und Mitglied des Vorstandes von legero united: "Bei legero united wollen wir uns dennoch in vielen Aspekten unseres Geschäftes und besonders in unseren Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit dem Handel weiterentwickeln. Unser oberstes Ziel ist die Präsenz unserer Marken und optimale Produktverfügbarkeit, um die Zufriedenheit unserer Konsumentinnen und Konsumenten sowie unserer Partner im Handel zu steigern.“

Sonderpreis für Pflege guter Beziehungen

Eine Neuerung in diesem Jahr ist die Vergabe eines Sonderpreises – heuer unter dem Motto: "Was wären die schönsten Schuhe ohne die beste Pflege?" Mit dem Sonderpreis werdeauf Partner hingewiesen, die bislang noch nicht im Fokus standen,erklärt Obmann Friedrich Ammaschell: "Collonil ist kein Schuhhersteller, aber ein umso wichtigerer Partner und Unterstützer der Branche, der überall für glänzende Ergebnisse sorgt – beim Schuhfachhandel wie auch bei den Produkten."

Die führende Marke für Schuh, Leder- und Textilpflege kennt man weltweit für höchste Kompetenz in der Pflege, Reinigung und Imprägnierung von Ledererzeugnissen. Das Vertriebsteam der Collonil Austria, das den Händlern seit Jahrzehnten mit Rat und Tat zur Seite steht, bearbeitet den österreichischen Markt eigenständig. Die Würdigung der Verdienste in der Zusammenarbeit mit dem Schuhhandel sieht Karl Domoracky, Geschäftsführer Collonil Austria GmbH, als Ansporn für die Zukunft: „Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung. Für unsere Marke und vor allem für mein Team. Diese Anerkennung ist für uns eine große Motivation, auch weiterhin den Kunden in den Mittelpunkt des Handelns zu stellen, seine Bedürfnisse zu erkennen und seine Wünsche zu erfüllen – das sind unsere Maximen.“

Zusätzlich brachte der gestrige Messetag auch den Schuhhändlern Glück: Bei der Verlosung unter allen Wahlteilnehmern war das Schuhhaus Fux in Hainfeld der glückliche Gewinner eines Wellness-Wochenendes im Wert von 500 Euro.

