ORF SPORT + mit der Kletter-Weltmeisterschaft Hahioji 2019

Auch der UNIQA-Talk anlässlich 125 Jahre First Vienna FC ist am 20. August live im Sport-Spartenkanal des ORF zu sehen

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 20. August 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Kletter-Weltmeisterschaft Hahioji 2019 (Combined – Speed Damen um 9.25 Uhr, Combined – Bouldern Damen um 10.20 Uhr, Combined – Vorstieg Damen um 12.30 Uhr, Highlights Combined um 20.15 Uhr) und vom UNIQA-Talk anlässlich 125 Jahre First Vienna FC mit Mario Kempes, Peter Stöger und Nina Burger um 17.00 Uhr, das „Sport-Bild“ um 19.00 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und die Höhepunkte vom Porsche Carrera Cup Deutschland in Zandvoort um 22.30 Uhr.

Vom 11. bis 21. August fallen bei der Kletter-Weltmeisterschaft in der Esforta Arena Hachioji in Tokio die Medaillenentscheidungen in den Disziplinen Boulder, Speed, Vorstieg und Combined. Das sechsköpfige österreichische WM-Aufgebot wird von den beiden amtierenden Vorstieg-Weltmeistern Jessica Pilz und Jakob Schubert angeführt. Kommentator ist Norbert Belina.

Beim Talk „First Vienna FC 1894 – der erste Fußballklub Österreich wird 125“ am 20. August im UNIQA-Tower in Wien sind Mario Kempes, Peter Stöger und Nina Burger sowie Kurt Svoboda (Vorstand UNIQA Insurance Group) mit dabei. Moderator des Talks ist Rainer Pariasek.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

