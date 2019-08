Theater, Kabarett, Lesungen und ein „Carnuntum-Historical“

Von „Mutigen Einhörnern“ in Krems bis „Geben Sie Gedankenfreiheit!“ in Waidhofen an der Thaya

St. Pölten (OTS/NLK) - Am Donnerstag, 22. August, geben sich „Kochende Piraten und mutige Einhörner“ ein Stelldichein in der Stadtbücherei und Mediathek Krems; die Lesung von Kinderbuchautorin Claudia Skopal beginnt um 14.30 Uhr. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen und Anmeldungen unter 02732/801-382, e-mail buecherei @ krems.gv.at und http://buecherei.krems.at.

Ebenfalls am Donnerstag, 22. August, feiert ab 16.30 Uhr im Kinder-und Jugendtheater THEO (TheaterOrt für junges Publikum) in Perchtoldsdorf das Grimm-Märchen „Der gestiefelte Kater“ als Sommer-Open-Air Premiere. Regie bei dem Stück für Publikum ab fünf Jahren führt Birgit Oswald, Darsteller sind Régis Mainka, Karoline Gans, Victor Kautsch, Barbara Novotny und Katharina Fiala. Gespielt wird bis 22. September, jeweils Donnerstag bis Sonntag ab 16.30 Uhr (bei Schlechtwetter im Theatersaal). Nähere Informationen und Karten unter 01/866 83-400, e-mail info @ perchtoldsdorf.at und www.perchtoldsdorf.at/tickets/kiju.

Am Donnerstag, 22. August, liest auch Mella Waldstein im Rahmen von „ARTSchmidatal“ im Brandlhof in Radlbrunn unter dem Titel „Landeinwärts“ Seltsamkeiten aus dem Alltag aus ihrer Kolumne im „Schaufenster“ der Kultur.Region Niederösterreich. Am Donnerstag, 19. September, folgt Martin Amanshauser mit „Die Amerikafalle“, seiner Nah- und Momentaufnahme der USA unter Präsident Donald Trump. Beginn ist jeweils um 19 Uhr; der Eintritt ist frei. Nähere Informationen unter 02732/850 15, e-mail office @ volkskulturnoe.at und www.volkskulturnoe.at bzw. www.art-schmidatal.at.

Am Freitag, 23. August, gastiert das Landestheater Niederösterreich an der Bühne Baden und zeigt ab 19.30 Uhr im Stadttheater „Quasi Jedermann. Helmut Qualtinger, der Menschenimitator“ mit Texten von Helmut Qualtinger sowie Musik und Liedtexten der Dialekt-Pop-Band Wiener Blond. Erstellt hat die Theaterfassung Regisseurin Christina Tscharyiski gemeinsam mit Julia Engelmayer; es spielen Tobias Artner, Hanna Binder, Josephine Bloéb, Tim Breyvogel, Navid Djawadi und Michael Scherff. Nähere Informationen und Karten bei der Bühne Baden unter 02252/22522, e-mail ticket @ buehnebaden.at und www.buehnebaden.at.

Im römischen Amphitheater von Petronell-Carnuntum präsentiert „Art Carnuntum“ am Freitag, 23. August, ab 21 Uhr mit „The Summit / Der Gipfel“ eine Art „Carnuntum-Historical”: Piero Bordins Erfolgsstück lässt in einer spektakulären Zeitreise mit viel Musik das Treffen der römischen Kaiser in Carnuntum im Jahr 308 und die weltverändernden Auswirkungen dieses Gipfeltreffens spektakulär und amüsant „live“ miterleben; Protagonist ist TV­Nachrichtenmoderator Gerald Gross. Nähere Informationen und Karten bei Art Carnuntum unter 0664/3923400, e-mail team @ artcarnuntum.at bzw. tickets @ artcarnuntum.at und www.artcarnuntum.at.

Die Wachaubühne in Spitz lädt am Freitag, 23. August, ab 21 Uhr vor dem Schifffahrtsmuseum zum „Open-Air Sommerkabarett“ mit der Schweizerin Isabel Meili, der gebürtigen Oberösterreicherin Angelika Niedetzky, dem Kabarettduo Kaufmann-Herberstein aus der Steiermark, dem Münchner Liedermacher Michael Dietmayr und dem Wiener Musikkabarettisten Thomas M. Strobl. Nähere Informationen und Karten bei der Wachaubühne unter 02713/2254, e-mail info @ wachaubuehne.at und www.wachaubuehne.at.

Kabarett gibt es am Freitag, 23. August, auch im Weinviertel Labyrinth bei Siebenhirten, wo Fredi Jirkal ab 19 Uhr ein „Best of“ spielt. Nähere Informationen und Karten beim Weinviertel Labyrinth unter 0690/500 543 31, e-mail office @ weinviertel-labyrinth.at und www.weinviertel-labyrinth.at.

Unter dem Motto „Kasperl mit Schwein“ veranstaltet die Stadtgemeinde Mistelbach im Rahmen ihres Stadtfestes am Samstag, 24. August, am Hauptplatz ein „Kasperl Open Air“ für Kinder ab drei Jahren mit dem MÖP Figurentheater. Im MAMUZ Museum Mistelbach wiederum spielt das Ensemble Märchen an Fäden am Sonntag, 1. September, in einer weiteren Ausgabe von „Mimis Sonntag“ für Kinder ab fünf Jahren „Tischlein deck dich“. Beginn ist jeweils um 15 Uhr; der Eintritt ist frei. Nähere Informationen beim MAMUZ unter 02572/207 19, e-mail info @ mamuz.at und www.mamuz.at bzw. bei den Puppentheatertagen Mistelbach unter 02572/2515-4300, e-mail puppentheatertage @ mistelbach.at und www.puppentheatertage.at.

Von Donnerstag, 29., bis Samstag, 31. August, sowie am Donnerstag, 5., und Samstag, 7. September, wird in der Stadtgalerie Mödling Michael Niavaranis und Roman Frankls Komödie „Reset – Alles auf Anfang“ in einer Inszenierung von Ronny Hein gespielt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 0660/8234010, e-mail karten @ diestadtgalerie.at und www.diestadtgalerie.at.

Eine Woche nach seinem Auftritt im Weinviertel Labyrinth bei Siebenhirten, am Freitag, 30. August, ist Fredi Jirkal auch in der Lössiade in der Absberger Kellergasse in Absdorf zu Gast. Die Vorpremiere seines neuen Kabarettprogramms „Wechseljahre" beginnt um 20 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 0650/8707309 und www.lössiade.at.

Schließlich bringen Martin Haidinger und Reinhard Linke im Rahmen der 35. Internationalen Sommergespräche der Waldviertel Akademie am Samstag, 31. August, ab 20 Uhr im TAM, dem Theater an der Mauer in Waidhofen an der Thaya, unter dem Titel „Geben Sie Gedankenfreiheit!“ Texte, die gegen Grenzen anschrieben, auf die Bühne. Karten beim TAM unter 02842/529 55, e-mail theater @ tam.at und www.tam.at; nähere Informationen bei der Waldviertel Akademie unter 02842/53737, e-mail waldviertel.akademie @ wvnet.at und www.waldviertelakademie.at.

